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Rusya'dan Hakan Fidan'ın çağrısına cevap: Destekliyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan Hakan Fidan&#039;ın çağrısına cevap: Destekliyoruz
Rusya, Ukrayna, Hakan Fidan, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşında barışa dönük çabaların geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte." sözlerine Rusya'dan karşılık geldi. Kremlin Sözcüsü, "Türkiye'nin fikrini destekliyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklaması değerlendirdi.

"FİDAN'A KATILIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." diye konuştu.

FİDAN NE DEMİŞTİ?

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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