Ünlü kahve zinciri iflas mı etti? Mehmet Dinçerler merak edilen soruya cevap verdi

Ünlü kahve zinciri Gloria Jean's'in dava edildiği ve iflasının istendiği iddialarına, şirketin ortaklarından Mehmet Dinçerler'den cevap geldi. İddiaları yalanlayan Dinçerler, hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Hadise'yle sessiz sedasız nikah masasına oturup aylar sonra boşanan Mehmet Dinçerler'e ait kahve firması Gloria Jean's'in iflas ettiği öne sürülmüştü.

"NE BAŞVURU VAR NE DAVA..."

Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Dinçerler, söz konusu durumun gerçek olmadığını açıkladı. Dinçerler, "Son birkaç saat içerisinde sosyal medyada ve internette dolaşan markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur." dedi.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Dinçerler ifadelerini şöyle sürdürdü: "Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz. Yayınlanan haberin aksine markamıza olan yoğun ilgiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha da güçleneceğimiz günlerin müjdesini vermek ister, asılsız bu içeriğe özellikle itibar etmemenizi ve çıkan asılsız haberi yapan kişi ya da kurumlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isterim."