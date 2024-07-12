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Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkileri için son dakika açıklama

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Rusya&#039;dan Türkiye-Suriye ilişkileri için son dakika açıklama
Türkiye-Suriye İlişkileri, Rusya, Haber

Dünya Haberleri

Rusya'dan Türkiye ve Suriye ilişkilerine yönelik son dakika açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, normalleşmenin hayati önem taşıdığını belirterek bölgedeki tüm ülkelere çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İlişkiler eskisi gibi olabilir” sözleriyle yeşil ışık yaktığı Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşmeye yönelik Rusya'dan son dakika açıklama geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin hayati önem taşıdığını belirten Rusya, bölgedeki tüm ülkelere çağrı yaptı.

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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu kaydeden Zaharova, "Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Zaharova, "(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci) Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." dedi.

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