Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! En az 6 ölü, 11 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında en az 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, iki ülkenin karşılıklı hamleleri ile devam ediyor. Bölgede ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artarken, son saldırı haberini ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kriviy Rig kentine füze saldırısında bulunduğunu ve 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı, paylaşımında "Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olay yerinde tüm acil servisler çalışıyor" ifadesini kullandı.

UKRAYNA TOPRAKLARINA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk ise gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece 4 adet Х-101/Х-555 model seyir füzesi, 1 İskender-M balistik füze, 1 'Kinjal' aerobalistik füze ve 24 'Şahed' tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığını kaydetmişti.

Oleşçuk, Ukrayna savunma kuvvetlerinin 1 "Kinjal" aerobalistik füzesini, 4 adet Х-101/Х-555 seyir füzesini ve İHA'ların tamamını Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava, Harkiv ve Vinnitsa bölgelerinde vurduğunu ifade etmişti.



