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Sağanak yağış sel getirdi: 40 ölü, 347 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağanak yağış sel getirdi: 40 ölü, 347 yaralı
Afganistan, Nangarhar, Sel, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede tam bir dram yaşanırken 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Vilayetin merkezi, Pakistan sınırında yer alan Celalabad şehri, Sukh Rod bölgesi ve komşu bölgelerde büyük hasar meydana geldi.

300'DEN FAZLA İNSAN YARALANDI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 347 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralıların tedavisi için selden etkilenen bölgelere sağlık görevlileri sevk edildiği, can kaybının artmasının beklendiği ifade edildi.

Sağanak yağış sel getirdi: 40 ölü, 347 yaralı - 1. Resim

AYLARDIR MÜCADELE EDİYORLAR

Afganistan’da Mayıs ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış ve sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kaldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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