Sağanak yağış sel getirdi: 40 ölü, 347 yaralı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede tam bir dram yaşanırken 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Vilayetin merkezi, Pakistan sınırında yer alan Celalabad şehri, Sukh Rod bölgesi ve komşu bölgelerde büyük hasar meydana geldi.
300'DEN FAZLA İNSAN YARALANDI
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 347 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralıların tedavisi için selden etkilenen bölgelere sağlık görevlileri sevk edildiği, can kaybının artmasının beklendiği ifade edildi.
AYLARDIR MÜCADELE EDİYORLAR
Afganistan’da Mayıs ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış ve sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı