Sağanak yağış sel getirdi: 40 ölü, 347 yaralı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme:

Afganistan, Nangarhar, Sel, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede tam bir dram yaşanırken 40 kişi hayatını kaybetti, 347 kişi de yaralandı.