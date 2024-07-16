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Resmen kavrulacağız! AKOM uyardı, İstanbullular bu saat aralığına dikkat

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Resmen kavrulacağız! AKOM uyardı, İstanbullular bu saat aralığına dikkat
İstanbul, Hava Sıcaklığı, Akom, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı. Açıklamada vatandaşlara saat 10.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

BU SAATLER ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN!

AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.

28 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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