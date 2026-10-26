Sarı Yelekliler yeniden sokakta! Fransa'da bilanço ağırlaştı: 500'den fazla yaralı var

Fransa'da hayat pahalılığına karşı yeniden sokağa çıkan Sarı Yelekliler'in protestolarında bilanço ağırlaştı. Ülke genelindeki eylemlerde 500'den fazla kişi yaralanırken 1435 kişi gözaltına alındı. Hükümet, protestoların ardından yaklaşık 10 bölgede kısmi sokağa çıkma yasaklarının sürdüğünü açıkladı.

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Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan Sarı Yelekliler protestoları, hafta sonu ülke genelinde geniş çaplı gösterilere dönüşmüştü.

24 Ekim'de düzenlenen eylemlerin ardından Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaralı ve gözaltı sayılarını açıkladı.

BFMTV kanalına konuşan Nunez, 267 kolluk kuvveti mensubu ile 250'den fazla göstericinin yaralandığını, toplam 1435 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekti.

Sarı Yelekliler yeniden sokakta! Fransada bilanço ağırlaştı:500den fazla yaralı var

ÜÇ KENTTE AĞIR YARALILAR VAR

Nunez, Toulouse, Reims ve Clermont-Ferrand kentlerinde toplam üç kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Ülke genelinde yaklaşık 10 bölgede kısmi sokağa çıkma yasaklarının devam ettiğini belirten Bakan, valiliklerin kamu düzenine yönelik risklere göre yeni kararlar alabileceğini ifade etti.

Nunez, önümüzdeki günlerde mevcut güvenlik tedbirlerinde büyük bir değişiklik beklemediğini iletti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise RTL radyosuna yaptığı açıklamada, hafta sonu düzenlenen gösterilerin ardından "Devletin üstün geldiğini" ileri sürdü.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon

Bregeon, protestolar sırasında 70 bin kolluk kuvveti mensubunun görevlendirildiğini belirterek güvenlik güçlerinin müdahalesini hükümetin hazırlıklarına bağladı.

ÖĞRENCİLER DE BİR AYDIR SOKAKTA

Fransa'da yalnızca Sarı Yelekliler değil, lise ve üniversite öğrencileri de eğitim politikalarına karşı protestolarını sürdürüyor.

Bir aydan uzun süredir devam eden öğrenci eylemlerinde üniversiteye yerleştirme sistemi Parcoursup, eğitim bütçesi, barınma koşulları ve üniversitelerdeki kontenjanlar öne çıkıyor.

Hükümet Sözcüsü Bregeon, eğitim alanındaki taleplere yönelik yeni düzenleme önerileri sunacaklarını açıkladı.

PARİS'TE KRİTİK GÖRÜŞME

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun bugün lise ve üniversite öğrenci örgütlerinin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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