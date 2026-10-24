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Fransa'da yağma yapan kadının "Haram" uyarısına cevabı: Ben Yahudiyim

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Fransa'da yağma yapan kadının "Haram" uyarısına cevabı: Ben Yahudiyim
Başlık ResmiFransa'da yağma yapan kadının "Haram" uyarısına cevabı: Ben Yahudiyim

Fransa’daki protestolar sırasında yaşanan yağma olaylarına ilişkin görüntülerde, bir kadın ile kendisini uyaran kişi arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. "Haram" uyarısına tepki gösteren kadının "Müslüman olduğumu kim söyledi? Ben Yahudiyim" sözleri dikkat çekti.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Fransa genelinde patlak veren kitlesel eylemlerde tansiyon yükselmeye devam ederken, yağma olayları kenti adeta kaosa sürükledi. İş yerlerinin camlarının kırıldığı, mağazaların hedef alındığı olaylar sırasında kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Sokaklardaki yağma anında çekildiği belirtilen görüntülerde, yağma olaylarına karışan bir kadın ile kendisini durdurmaya çalışan Müslüman bir protestocu karşı karşıya geldi.

"BEN YAHUDİYİM"

Görüntülerde, kendisini uyaran kişinin "Haram" demesi üzerine kadın, "Öyle mi, her şey haram" diyerek tepki gösteriyor. Ardından kadın, "Müslüman olduğumu kim söyledi? Ben Yahudiyim" sözleriyle karşılık veriyor.

FRANSA'DAKİ OLAYLARDA SON DURUM

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı son açıklamada, yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artacağını ifade etti. Nunez, 17 Ekim'de kamu binalarının hedef alındığı saldırıların, bu kez kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sayesinde gerçekleşmediğini belirtti. Nunez, "Bu saldırılar önlendi" diye konuştu.

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Öte yandan 410 bin kişinin eylemlere katıldığı açıklanırken, Fransa'daki sendikalar bu sayının 800 bine yaklaştığını öne sürdü.

Sarı Yelekliler ise bir sonraki eylem için 31 Ekim'i işaret etti.

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