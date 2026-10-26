İsrail'de muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman, Netanyahu'yu seçimleri kaybetme korkusuyla İsrail'i savaşa sürüklemeye çalışmakla suçlayarak hakkında "ihanet" soruşturması açılmasını istedi.

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İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde İran'a yönelik askeri operasyon tartışmaları büyüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığına ilişkin haberlerin ardından muhalefetten sert bir çıkış geldi.

İsrail Kanal 13'ün haberine göre Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Lieberman, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya başvurarak Netanyahu hakkında ihanet suçlamasıyla cezai soruşturma başlatılmasını talep etti.

Seçime saatler kala eski müttefikinden Netanyahu'ya ihanet suçlaması! Başsavcıya başvurdular

"SEÇİMLERİ KAYBETME KORKUSUYLA ASKERLERİ FEDA ETMEYE HAZIR"

Lieberman, başvurusunda Netanyahu'nun güvenlik kurumlarının yöneticilerine İran'la yanlış hesaplamalara yol açabilecek adımlar atmaları için baskı yaptığını öne sürdü.

"Netanyahu, güvenlik teşkilatının liderlerine İran karşısında yanlış hesaplamaya yol açabilecek adımlar atmaları için baskı yapıyor" diyen Lieberman, suçlamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Seçimler arifesinde İsrail Devleti'ni savaşa sürükleme girişimi, sırf seçimleri kaybetme korkusuyla İsrail ordusunun askerlerini feda etmeye hazır olmakla birleştiğinde, devlete, güvenliğine ve askerlere ihanettir. Binyamin Netanyahu hakkında derhal ihanet suçlamasıyla cezai soruşturma başlatılmasını talep ediyorum."

Seçime saatler kala eski müttefikinden Netanyahu'ya ihanet suçlaması! Başsavcıya başvurdular

NETANYAHU İLE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA İRAN GERİLİMİ İDDİASI

İsrail basınında yer alan iddialarda, Netanyahu ile Zamir'in İran'la yaşanabilecek yeni bir çatışmanın riskleri konusunda farklı görüşlere sahip olduğu öne sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Netanyahu ile ordu arasında İran konusunda görüş ayrılığı bulunduğu iddialarını reddetti.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi kademe ile İsrail ordusu arasında İran konusunda görüş ayrılıkları olduğu yönündeki haberler asılsız ve tamamen yalandır" dedi.

TRUMP'A İRAN'A SALDIRI SORUSU

ABD Başkanı Donald Trump'a da 25 Ekim'de İran'a yönelik saldırı soruldu.

Trump, "Cevap hayır, bugün bir saldırı olmayacak" cevabını verdi.

Daha önce Fox News'e yaptığı açıklamada İran'la yaşanan gerilime değinen Trump, "Ben aptal değilim. Çok sert darbe aldılar. Tek soru bir anlaşma mı yapacağım yoksa işlerini bitireceğim mi" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN TEL AVİV'DE NÜKLEER PATLAMA SİMÜLASYONU

Seçim gününe saatler kala Netanyahu, Tel Aviv'de nükleer patlama yaşanmasını gösteren yapay zeka üretimi bir simülasyon da yayımlamıştı.

İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalacağını savunan Netanyahu, "İsrail Devleti gerçek ve somut bir varoluşsal tehlikeyle karşı karşıyadır. Eğer İranlılar nükleer silaha sahip olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacaktır" diye yazdı.

Netanyahu, X hesabındaki başka bir paylaşımında ise "İran'da işi bitirmek için önümüzde Trump'lı iki yılımız var ve sonrasında ne olacağını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Seçime saatler kala eski müttefikinden Netanyahuya ihanet suçlaması! Başsavcıya başvurdular

İSRAİL'DE SEÇİME SAATLER KALDI! ANKETLERDE KOALİSYON ÇIKMAZI

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılacak genel seçimler öncesinde son anketler de yayımlandı.

İsrail merkezli i24NEWS'in 25 Ekim'de yayımladığı habere göre, i24NEWS ve Kan tarafından açıklanan son anketler, 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili çoğunluğuna hiçbir ana siyasi bloğun tek başına ulaşamadığını gösterdi.

i24NEWS'in anketinde Netanyahu'nun bloğu 59, Gadi Eisenkot'un bloğu 47 sandalye alırken Arap partilerinin toplamı 14 sandalye olarak hesaplandı.

Kan'ın anketinde ise Netanyahu'nun bloğu 50, Eisenkot'un bloğu 52, Arap partileri ise 14 sandalyede kaldı.

Son anketlerde hiçbir siyasi blok tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

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