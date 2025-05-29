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Şili, İsrail'deki askeri ataşelerini geri çağırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şili, İsrail&#039;deki askeri ataşelerini geri çağırdı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şili, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çağırdı. Hükümet, Gazze'de "çok ciddi" bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekerek, söz konusu kararın bu doğrultuda alındığının altını çizdi.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de "orantısız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi ve bölgeye insani yardım girişine süratle izin vermesi gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde, kararın temelinde "insan onuru, yaşam hakkı ve uluslararası hukukun korunması" gibi ilkelerin yattığını vurguladı.

Şili'deki Yahudi toplumu ise kararı eleştirerek, dış politikanın ideolojik yaklaşımlarla şekillendiğini ve ülkenin stratejik çıkarlarının göz ardı edildiğini savundu.

Hükümet, 2024'te İsrail şirketlerini "FIDAE Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na" davet etmeme kararı almıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına da müdahil olan Şili, 1 Kasım 2023'te yine Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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