Sırbistan'da Aleksandar Vucic'in eylül ayında cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakmasının ardından erken cumhurbaşkanlığı seçimi takvimi netleşti. Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Aleksandar Cupic, ülke genelinde 27 Aralık'ta sandık kurulacağını duyurdu..

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Sırbistan, öğrenci destekli muhalefetin zaferiyle sonuçlanan erken parlamento seçimlerinin hemen ardından yeni bir seçim sürecine giriyor.

Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Aleksandar Cupic, başkent Belgrad'daki Ulusal Meclis'te erken cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararnameyi imzaladı.

27 ARALIK'TA SANDIK KURULACAK

Ülkede 27 Aralık'ta yapılacak oylama, öğrenci destekli muhalefetin Vucic liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi'ni (SNS) mağlup ettiği 25 Ekim'deki erken parlamento seçimlerinden yaklaşık iki ay sonra gerçekleşecek. Sırbistan yasaları, cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan makamından ayrılması durumunda üç ay içerisinde erken seçim yapılmasını zorunlu kılıyor.

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VUCIC İSTİFA EDİP MUHALEFETE DÜŞMÜŞTÜ

Parlamento seçimlerinde aday olabilmek için ikinci cumhurbaşkanlığı dönemini yarıda bırakan Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa etmişti. Ekim ayındaki seçimlerde iktidarı kaybeden Vucic, halihazırda milletvekili olarak görev yapıyor ve mecliste muhalefette yer alan "Sırbistan Kazanır" parlamento grubuna başkanlık ediyor.

ÖĞRENCİ HAREKETİ ADAYINI AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Ekim ayındaki parlamento seçimlerinde meclis çoğunluğunu elde eden Öğrenci Listesi, cumhurbaşkanı adayını kısa süre içerisinde kamuoyuna duyuracağını açıkladı. Öte yandan "Biz – Halkın Sesi" hareketinin lideri Branimir Nestorovic ile iş insanı Bogoljub Karic de cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak istediklerini beyan etti.

Sırbistan'da cumhurbaşkanı, halkın doğrudan oyuyla beş yıllık görev süresi için seçiliyor. İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda karşı karşıya geliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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