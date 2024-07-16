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Sokaklar yangın yeri! Polis sert müdahalede bulundu, 400'den fazla kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sokaklar yangın yeri! Polis sert müdahalede bulundu, 400&#039;den fazla kişi yaralandı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bangladeş'te savaşa katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılması ülkeyi karıştırdı. Üniversitede öğrenciler arasında çıkan olaylara polis sert müdahale etti, 407 kişi yaralandı.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların yakınlarına kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına tepkiler sürüyor. Başkentteki Dakka Üniversitesi ve Savar'daki Jahangirnagar Üniversitesi'nde kontenjan hakkının kaldırılması talebiyle gösteri düzenleyen muhalif öğrenciler ile iktidar yanlısı öğrenciler arasında şiddet olayları yaşandı. 

Sokaklar yangın yeri! Polis sert müdahalede bulundu, 400'den fazla kişi yaralandı - 1. Resim

YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Başbakan Şeyh Hasina'nın iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı olan Bangladeş Chhatra Birliğine bağlı öğrencilerin taş, sopa ve molotofkokteylleri ile muhalif öğrencilere saldırdığı belirtildi. Polisin göz yaşartıcı gaz ve cop ile mermiyle müdahale ettiği olaylarda 407 kişi yaralandı. Polis Müfettişi Bacchu Mia yaptığı açıklamada, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 297 kişinin tedavi gördüğünü belirtti. Jahangirnagar Üniversitesi'ndeki olaylarda ise 111 protestocunun tedavi altına alındığı aktarıldı.

Sokaklar yangın yeri! Polis sert müdahalede bulundu, 400'den fazla kişi yaralandı - 2. Resim

2018 YILINDA KALDIRILMIŞTI

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.
Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının “ayrımcı” olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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