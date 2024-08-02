Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Ağustos 2024 23:37 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 23:53 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada sokaktaki vatandaşların kaçışmaları dikkat çekti. Henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.