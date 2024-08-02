Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada sokaktaki vatandaşların kaçışmaları dikkat çekti. Henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamanın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Dünyanın gözünü çevirdiği Somali'den ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında açıklama gelmedi.
DAHA ÖNCE DE BELEDİYE BİNASINA SİLAHLI VE BOMBALI SALDIRI OLMUŞTU
2023 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'da silahlı kişilerin belediye içerisindeki idari binaya düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda en az beş sivil hayatını kaybetti.
Somali Enformasyon Bakanlığı, el Şebab örgütü üyelerinin Mogadişu'daki Banadir Bölge İdare Merkezi'ne düzenlediği bombalı saldırı sonrası güvenlik güçleriyle çatışma başladığını bildirmişti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi