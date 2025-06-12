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Sosyal medya fenomeninin ölümü Afrika ülkesini savaş alanına çevirdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sosyal medya fenomeninin ölümü Afrika ülkesini savaş alanına çevirdi!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesine tepki gösteren gençler, bütçe oturumu öncesi parlamento yolu üzerinde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Güvenlik güçleri, göstericilere müdahale etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, sosyal medya fenomeni blog yazarı Albert Ojwang'ın gözaltındayken hayatını kaybetmesine tepki olarak protesto gösterisi düzenlendi.

Bütçe görüşmeleri öncesi Parlamento Yolu'nda (Parliament Road) düzenlenen protestoya çok sayıda genç katıldı. Yerel kaynaklara göre, protestocular "Adalet istiyoruz" ve "Bütçeye değil adalete" sloganlarıyla yürüyüş başlattı. Göstericiler, Ojwang'ın ölümünden sorumlu tutulan polis yetkilisi Eliud Lagat'ın istifasını talep etti.

Sosyal medya fenomeninin ölümü Afrika ülkesini savaş alanına çevirdi! - 1. Resim

"BU BİR FELAKET, ADALET İSTİYORUZ"

Protestocular güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımına tepki göstererek, "Bu bir felaket, adalet istiyoruz" sloganları attı. Polis, bölgeyi güvenlik barikatlarıyla kapatarak, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sosyal medya fenomeninin ölümü Afrika ülkesini savaş alanına çevirdi! - 2. Resim

NE OLMUŞTU

31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ardından 6 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Aynı gün Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu’nda nezaret altındayken hayatını kaybetti. Otopsi raporunda, polis açıklamalarının aksine, ölümün travma ve boyun sıkışmasına bağlı olduğu tespit edilmiş, olay kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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