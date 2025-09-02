Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sudan felaketi yaşıyor! Bir köy haritadan silindi, 1000 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın batısındaki bir köyde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken, köyde sadece bir kişinin sağ kaldığı bildirildi.

Sudan felaketi yaşıyor…

Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM) lideri Abdülvahid Nur’un açıklamasına göre, 31 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan bir köyü tamamen yok etti.

BİR KÖY HARİTADAN SİLİNDİ

Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu'nun açıklamasında "İlk bilgilere göre köyün tüm sakinleri hayatını kaybetti yalnızca bir kişi sağ kurtuldu." ifadesi kullanıldı.

Darfur’un ordu yanlısı valisi Minni Minnavi, heyelanı ''bölgenin sınırlarını aşan insani bir trajedi'' olarak niteledi ve uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı yaptı.

SLM de Marra Dağları çevresine sığınan sivillerin gıda ve ilaç erişiminin yetersiz olduğunu belirterek destek talep etti.

