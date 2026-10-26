Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Osmanlı ayarı! Haritalarda Hatay'ı yeniden çizdiler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Osmanlı ayarı! Haritalarda Hatay'ı yeniden çizdiler
Başlık ResmiSuriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Suriye'de Şara yönetimiyle birlikte ders kitaplarında Türkiye ve Osmanlı Devleti'ne yönelik yaklaşım değişti. Esad döneminde kullanılan "Osmanlı işgali" ve "Türklerin zulmü" gibi ifadeler yeni müfredattan çıkarıldı. Hatay'ın Türkiye sınırları içinde gösterildiği haritalar da değişimin önemli ayrıntıları arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da geçen ay Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması konusunda Şam yönetiminin herhangi bir sorun olmadığını ilettiğini açıklamıştı.

Kaydet
|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye karşıtı söylemler ders kitaplarından da çıkarılmaya başlandı.

Suriye basınına göre, Şara döneminde hazırlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı kitaplarında, Osmanlı Devleti'ni "işgalci" olarak nitelendiren ve Türkleri hedef alan ifadeler değiştirildi.

Eğitim materyallerini inceleyen IMPACT-se kuruluşunun raporunda, Türkiye ve Osmanlı Devleti'nin yeni müfredatta önceki döneme kıyasla daha olumlu biçimde ele alındığı aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı
Başlık ResmiSuriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı

ESADIN OYUNUNA SON

Esad yönetimi döneminde kullanılan 2017-2018 tarihli ders kitaplarında, 1916-1918 yılları arasında yaşanan Arap Ayaklanması "Büyük Arap Ayaklanması" olarak anlatılıyordu.

Eski kitapta Şerif Hüseyin liderliğindeki hareketin amacı, "Arap topraklarını Osmanlı işgalinden ve İttihatçı Türklerin yönetiminden kurtarmak" şeklinde ifade ediliyordu.

Şara yönetiminde hazırlanan yeni baskıda ise "Büyük Arap Ayaklanması" ifadesine yer verilmedi.

Bunun yerine olay, "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak tasvir edildi.

İsyanın amacı da "Arap topraklarını Osmanlı Devleti'nden koparmak" şeklinde yeniden yazıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı
Başlık ResmiSuriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı

"TÜRKLERİN ZULMÜ" YERİNE YENİ İFADE

Değişiklikler yalnızca Arap Ayaklanması'nın anlatımıyla sınırlı kalmadı.

Esad dönemindeki ders kitaplarında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu'da yürütülen savaşın amacı "halkları Türklerin zulmünden kurtarmak" olarak açıklanıyordu.

Yeni ders kitabında ise aynı bölümde savaşın amacının "Osmanlıları bölgeden çıkarmak" olduğu yazıldı.

HATAY HARİTALARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Yeni müfredatta Türkiye açısından öne çıkan bir diğer değişiklik Hatay'a ilişkin haritalarda görüldü.

IMPACT-se raporuna göre güncellenen ders kitaplarındaki haritalarda Hatay, Türkiye'nin sınırları içinde gösteriliyor.

Raporda bu değişiklik, Suriye'nin Hatay üzerindeki tarihsel toprak iddialarından uzaklaşmasının bir işareti olarak değerlendirildi.

Şam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile konuyu görüştüğünü söyleyen Fidan, "Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler." demişti.
Başlık ResmiŞam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile konuyu görüştüğünü söyleyen Fidan, "Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler." demişti.

MÜFREDATTA TÜRKÇE TARTIŞMASI

Suriye'de eğitim müfredatına ilişkin tartışmalar eylül ayında da Türkiye üzerinden yaşanmıştı.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Türkçenin seçmeli ders kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızcanın getirildiği haberleri tepkilere neden olmuştu.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemindeki müfredatın uygulandığını açıklamıştı.

13 Eylül'de Şam'da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması konusunda herhangi bir sorun bulunmadığının kendilerine iletildiğini söylemişti.

Bakan Fidan, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu! Bakan Fidan Şam
DÜNYA

Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu! Bakan Fidan Şam'dan cevap verdi

ESAD DÖNEMİNİN ANLATIMI DEĞİŞİYOR

IMPACT-se raporunda yalnızca Türkiye'ye ilişkin değişikliklere değil, Suriye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin ders kitaplarına nasıl yansıtıldığına da yer verildi.

Esad döneminde olumlu biçimde anlatılan İran ve Hizbullah'ın yeni kitaplarda farklı bir çerçevede ele alındığı, İsrail'e yönelik olumsuz yaklaşımın ise sürdüğü aktarıldı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.