Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Osmanlı ayarı! Haritalarda Hatay'ı yeniden çizdiler

Suriye'de Şara yönetimiyle birlikte ders kitaplarında Türkiye ve Osmanlı Devleti'ne yönelik yaklaşım değişti. Esad döneminde kullanılan "Osmanlı işgali" ve "Türklerin zulmü" gibi ifadeler yeni müfredattan çıkarıldı. Hatay'ın Türkiye sınırları içinde gösterildiği haritalar da değişimin önemli ayrıntıları arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da geçen ay Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması konusunda Şam yönetiminin herhangi bir sorun olmadığını ilettiğini açıklamıştı.

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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye karşıtı söylemler ders kitaplarından da çıkarılmaya başlandı.

Suriye basınına göre, Şara döneminde hazırlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı kitaplarında, Osmanlı Devleti'ni "işgalci" olarak nitelendiren ve Türkleri hedef alan ifadeler değiştirildi.

Eğitim materyallerini inceleyen IMPACT-se kuruluşunun raporunda, Türkiye ve Osmanlı Devleti'nin yeni müfredatta önceki döneme kıyasla daha olumlu biçimde ele alındığı aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı

ESADIN OYUNUNA SON

Esad yönetimi döneminde kullanılan 2017-2018 tarihli ders kitaplarında, 1916-1918 yılları arasında yaşanan Arap Ayaklanması "Büyük Arap Ayaklanması" olarak anlatılıyordu.

Eski kitapta Şerif Hüseyin liderliğindeki hareketin amacı, "Arap topraklarını Osmanlı işgalinden ve İttihatçı Türklerin yönetiminden kurtarmak" şeklinde ifade ediliyordu.

Şara yönetiminde hazırlanan yeni baskıda ise "Büyük Arap Ayaklanması" ifadesine yer verilmedi.

Bunun yerine olay, "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak tasvir edildi.

İsyanın amacı da "Arap topraklarını Osmanlı Devleti'nden koparmak" şeklinde yeniden yazıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaradan Osmanlı ayarı! Suriyedeki ders kitaplarında Türk karşıtı ifadeler çıkarıldı

"TÜRKLERİN ZULMÜ" YERİNE YENİ İFADE

Değişiklikler yalnızca Arap Ayaklanması'nın anlatımıyla sınırlı kalmadı.

Esad dönemindeki ders kitaplarında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu'da yürütülen savaşın amacı "halkları Türklerin zulmünden kurtarmak" olarak açıklanıyordu.

Yeni ders kitabında ise aynı bölümde savaşın amacının "Osmanlıları bölgeden çıkarmak" olduğu yazıldı.

HATAY HARİTALARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Yeni müfredatta Türkiye açısından öne çıkan bir diğer değişiklik Hatay'a ilişkin haritalarda görüldü.

IMPACT-se raporuna göre güncellenen ders kitaplarındaki haritalarda Hatay, Türkiye'nin sınırları içinde gösteriliyor.

Raporda bu değişiklik, Suriye'nin Hatay üzerindeki tarihsel toprak iddialarından uzaklaşmasının bir işareti olarak değerlendirildi.

Şam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile konuyu görüştüğünü söyleyen Fidan, "Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler." demişti.

MÜFREDATTA TÜRKÇE TARTIŞMASI

Suriye'de eğitim müfredatına ilişkin tartışmalar eylül ayında da Türkiye üzerinden yaşanmıştı.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Türkçenin seçmeli ders kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızcanın getirildiği haberleri tepkilere neden olmuştu.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemindeki müfredatın uygulandığını açıklamıştı.

13 Eylül'de Şam'da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması konusunda herhangi bir sorun bulunmadığının kendilerine iletildiğini söylemişti.

Bakan Fidan, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler" ifadelerini kullanmıştı.

ESAD DÖNEMİNİN ANLATIMI DEĞİŞİYOR

IMPACT-se raporunda yalnızca Türkiye'ye ilişkin değişikliklere değil, Suriye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin ders kitaplarına nasıl yansıtıldığına da yer verildi.

Esad döneminde olumlu biçimde anlatılan İran ve Hizbullah'ın yeni kitaplarda farklı bir çerçevede ele alındığı, İsrail'e yönelik olumsuz yaklaşımın ise sürdüğü aktarıldı.

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