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Dünya

Suriye'deki patlamada Ürdün detayı! Açıklama geldi

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Suriye'deki patlamada Ürdün detayı! Açıklama geldi
Başlık ResmiSuriye'deki patlamada Ürdün detayı! Açıklama geldi

Ürdün ordusu, Kerek’teki Hamud Kilisesi’nde cenaze törenine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Suriye’nin güneyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekâtı düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı, örgüte ait bazı araçların imha edildiği bildirildi.

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Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adlı operasyonla Suriye'nin güneyindeki "terör yuvalarını ve mevzilerini" vurduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu hava harekâtının geçen cuma günü Kerek kentindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Eylemi gerçekleştiren teröristlerin, harekâtta hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı, ayrıca örgüte ait bazı araçların da imha edildiği aktarıldı.

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KİLİSE SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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