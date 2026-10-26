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Ürdün'de kilise saldırganları yakalandı

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Ürdün'de kilise saldırganları yakalandı
Başlık ResmiÜrdün'de kilise saldırganları yakalandı

Ürdün'de 23 Ekim'de bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

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Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların Kerek vilayetinde terk edilmiş bir evde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Mumeni, eve düzenlenen operasyonda 3 saldırganın barikat kurarak güvenlik güçlerine ateş açtığını aktardı. Saldırganların çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini kaydeden Mumeni, kiliseye saldırı düzenleyen 3 kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti.

Mumeni, güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığını, saldırganların yakalandığı yerde çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Ürdünlü Bakan, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

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Ürdün'de kiliseye silahlı saldırı! 7 ölü, çok sayıda yaralı var

NE OLMUŞTU?

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmiş, bakanlıklar, resmi daireler ve kamu kuruluşlarındaki bayraklar yarıya indirilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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