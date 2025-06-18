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Haberler > Dünya > Tahran'da halk sokaklara döküldü! Herkes aynı sloganı attı...

Tahran'da halk sokaklara döküldü! Herkes aynı sloganı attı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tahran&#039;da halk sokaklara döküldü! Herkes aynı sloganı attı...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran’ın başkenti Tahran’da halk, İsrail’e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı’nda toplandı. Hamaney posteri açıp tek bir ağızdan aynı sloganı attılar.

İran’ın başkenti Tahran’da halk, ülke yönetimine destek için sokaklara döküldü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı’nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.

Tahran'da halk sokaklara döküldü! Herkes aynı sloganı attı... - 1. Resim

İSRAİL VE ABD ALEYHİNE SLOGAN ATILDI

İran lideri Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Tahran’ı tahliye edin” tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.

Önce İsrail sonra İran! Açıklamalar peş peşe geldi, ortalık daha da kızıştı - 1. Resim

İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA 6. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Önce İsrail sonra İran! Açıklamalar peş peşe geldi, ortalık daha da kızıştı - 6. Resim

NOTLAR

- Almanya, İngiltere, Hollanda’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi İsrail’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

- İran’da İsrail’e casusluk iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı. İran İstihbarat Bakanlığı vatandaşlara “Maske ya da gözlük takan, pikap araç kullanan, büyük çantalar taşıyan, görüntü kaydı alan yabancıları ihbar edin” çağrısı yaptı.

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran’daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisinin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirdi.

- ABD’de Senatör Tim Kaine, Başkan Donald Trump’ın, Kongre onayı olmadan askerî güç kullanmasını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sundu. 

- Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, “İsrail’in saldırısını İran’ı da kapsayacak şekilde genişletmesi dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehdittir” dedi.

- Çin, İran-İsrail çatışmasının yayılmasının önlenmesi için İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Önce İsrail sonra İran! Açıklamalar peş peşe geldi, ortalık daha da kızıştı
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