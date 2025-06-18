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Taktik mi mecburiyet mi... İran neden gece saldırıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Taktik mi mecburiyet mi... İran neden gece saldırıyor?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran’ın fırlattığı füzeler, İsrail’deki hedefleri vuruyor. İran, birkaç istisnai dışında saldırılarını çoğunlukla gece saatlerinde tercih ediyor. İsrail gazeteleri bunun tesadüf olmadığını ifade ediyor.

Haberlere göre, Tahran’ın gece karanlığında düzenlediği saldırılar gizlilik, şaşırtma ve korku gibi unsurları barındıran bir askerî doktrini yansıtıyor. İran’ın saldırılar için geceyi beklemesi, aynı zamanda bazı teknik mecburiyetlerden de kaynaklı.

Zira füzeler uçakların aksine itici güç olarak atmosferdeki oksijene bağımlı değil. Bunun sebebi ise balistik füzelerin, oksijenin bulunmadığı veya son derece seyrek olduğu yüksek irtifalarda seyretmesi. Bu yüzden her füzenin, içerisinde yakıtın yanı sıra oksitleyici maddeler de taşıması gerekli. 

FÜZELERİN HAZIR OLMASI ZAMAN ALIYOR

Haberde ayrıca, İran’ın uzun menzilli füzeleri genellikle sıvı yakıtla çalışıyor. Bu tür füzelerin fırlatmaya hazır hâle gelmesi zaman alan bir süreç.

  • Yakıt ve oksitleyici maddenin son derece dikkatli bir şekilde füzenin içerisine yerleştirilmesi gerekiyor.
  • Bu durum yakıt ikmal aşamasında İran ordusunu, İsrail’in uyduları ve keşif uçakları karşısında savunmasız hâle getiriyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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