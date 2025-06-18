Önce İsrail sonra İran! Açıklamalar peş peşe geldi, ortalık daha da kızıştı

İsrail ile İran arasındaki savaşta 6. güne girildi. Taraflar arasındaki gerilim ilk günkü gibi şiddetli bir şekilde devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu hemen ardından İran'dan açıklama geldi. Ordu, Tel Aviv'deki "Siyonist" yerleşim birimi Never Tzedek bölgesi için tahliye duyurusu yaptı.

İsrail ordusundan yeni bir açıklama geldi. Kısa olarak verilen yazılı açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadeleri yer aldı.

TAHRAN'I BOŞALTIN UYARISI

Bu açıklamadan yarım saat önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

ATEŞ HATTI

Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

İRAN DA "TEL AVİV'İ TAHLİYE EDİN" DEDİ

İsrail’in Tahran’da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı. İran ordusu, Tel Aviv'deki "Siyonist" yerleşim birimi Never Tzedek bölgesi için tahliye duyurusu yaptı.

Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Tahran’ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

NOTLAR

- Almanya, İngiltere, Hollanda’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi İsrail’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

- İran’da İsrail’e casusluk iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı. İran İstihbarat Bakanlığı vatandaşlara “Maske ya da gözlük takan, pikap araç kullanan, büyük çantalar taşıyan, görüntü kaydı alan yabancıları ihbar edin” çağrısı yaptı.

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran’daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisinin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirdi.

- ABD’de Senatör Tim Kaine, Başkan Donald Trump’ın, Kongre onayı olmadan askerî güç kullanmasını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sundu.

- Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, “İsrail’in saldırısını İran’ı da kapsayacak şekilde genişletmesi dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehdittir” dedi.

- Çin, İran-İsrail çatışmasının yayılmasının önlenmesi için İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.