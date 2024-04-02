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Haberler > Dünya > Tahran'da İsrail protestosu: Suriye'deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi

Tahran'da İsrail protestosu: Suriye'deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
- Güncelleme:
Tahran&#039;da İsrail protestosu: Suriye&#039;deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Ajanslar

İsrail savaş uçakları tarafından Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçilik binasına yapılan saldırı sonucu üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi öldü. Saldırı İran'da geniş yankı uyandırdı. Yüzlerce İranlı tahran meydanlarına inerek İsrail'i protesto etti. "İntikam" sloganları atan İranlılar, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçilik binasını vurdu. Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlığı'nın üst düzey yöneticilerinden Muhammed Rıza Zahedi dahil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD” ve “İntikam, intikam” sloganları atıldı.

İRAN'DA İSRAİL PROTESTOSU

Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan öfkeli kalabalık, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’ye seslenerek, "Selami, İran'dan Golan’ı füzeler ile vur", “Devrim Muhafızları füzeye füzeyle karşılık ver”, “İsrail yok olacak, Filistin kazanacak” sloganları attı.

Tahran'da İsrail protestosu: Suriye'deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi - 1. Resim 

İNTİKAM SLOGANLARI

Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Fatimiyyun Tugayları, Hizbullah ve Filistin’e ait bayrakların dalgalandığı gösteride “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD” ve “İntikam, intikam” , “İsrail, senin düşmanın benim” yazılı pankartlar taşındı. İranlılar ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi.

Tahran'da İsrail protestosu: Suriye'deki saldırı sonrası yüzlerce kişi meydanlara indi - 2. Resim

İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam'daki İran’a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ve Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
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