Putin ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin dayatmalarından vazgeçmesi halinde anlaşmanın imkansız olmadığını vurguladı. Putin ise Tahran’ın tazminat ve güvenlik garantisi taleplerine açık destek vererek Moskova’nın devreye girmeye hazır olduğu mesajını verdi.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Washington yönetiminin uluslararası hukuk kurallarına uyması halinde ABD ile uzlaşıya varmanın imkansız olmadığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, bölgesel gelişmeleri, İran-ABD müzakerelerini ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

ABD'NİN ÇİFTE STANDARDI EN BÜYÜK ENGEL

Görüşmede Pezeşkiyan, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen Tahran-Washington temaslarına dair Putin’e bilgi verdi. ABD’nin sergilediği çifte standart ve maksimalist yaklaşımın adil bir anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, bölgede kalıcı barış ve güvenliği sağlayacak, dengeli ve adil bir mutabakata hazır olduklarının altını çizdi.

Tahran’dan Washington’a kapı aralandı: Pezeşkiyan’dan mesaj var

Ulusal çıkarlar ile İran halkının haklarının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, Washington'ın uluslararası hukuka sadık kalması durumunda anlaşmanın uzak bir ihtimal olmadığını kaydetti.

"KÖRFEZ KARDEŞİMİZ"

Körfez ülkelerini "kardeş" olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerdeki ABD askeri üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Pezeşkiyan, bölge dışı aktörlerin varlığına ihtiyaç duyulmadan komşu ülkelerle iş birliği içinde bölgesel barışı inşa etmeye hazır olduklarını belirtti.

Tahran’dan Washington’a kapı aralandı: Pezeşkiyan’dan mesaj var

MOSKOVA'DAN TAHRAN'IN TALEPLERİNE AÇIK DESTEK

Putin ise savaşın siyasi yollarla çözüme kavuşturulması adına sürdürülen diplomatik çabaları desteklediklerini yineledi. Moskova'nın diplomatik çözüm sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Putin, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Putin ayrıca, Tahran'ın savaş sürecinde uğradığı zararların tazmin edilmesi ve olası saldırılara karşı uzun vadeli güvenlik garantileri verilmesi yönündeki taleplerine destek belirtti.

İRAN-ABD HATTINDA MÜZAKERE TRAFİĞİ

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, şubat ayının sonlarında İran’a yönelik saldırılarla başlamış, Tahran da buna bölge genelindeki misilleme saldırılarıyla karşılık vermişti.

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Pakistan ve Katar’ın arabuluculuk girişimleri sonucunda Washington ve Tahran, haziran ayında çatışmaların durdurulması ve müzakerelerin önünün açılması amacıyla ilk anlaşmayı imzalamıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sekteye uğradı. Özellikle güvenlik başlıkları ile Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, müzakere sürecinin ilerlemesini zorlaştırdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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