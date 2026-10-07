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Dünya

Sibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi

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Sibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi
Başlık ResmiSibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi

ABD, Sibirya’da nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından Rusya’dan daha fazla bilgi istedi. Washington, bilgi eksikliğinin olası bir salgının yayılmasına ilişkin endişeleri artırdığını belirtirken, Trump da Putin’le konuyu görüşeceğini açıkladı.

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ABD ile Rusya arasında, Sibirya’da nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle hayatını kaybeden bir laboratuvar çalışanının ölümü üzerinden yeni bir temas trafiği başladı. Washington yönetiminin, Moskova’dan olayla ilgili daha fazla bilgi talep ettiği ve mevcut bilgi paylaşımının uluslararası sağlık yükümlülükleri açısından soru işareti oluşturduğunu ilettiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD’li yetkililer Rusya’nın söz konusu ölümle ilgili ayrıntıları yeterince paylaşmadığını savundu. Yetkililer, Washington’a bugüne kadar çok az bilgi ulaştırıldığını belirterek, bunun olası bir bulaşıcı hastalığın ülke içinde veya sınırların ötesinde yayılmasına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Rusya’dan ek bilgi istendiğini ve konuyla ilgili diğer ülkelerle iletişim kurulduğunu bildirdi.

Sibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi
Başlık ResmiSibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi

TRUMP: PUTİN’LE ÇOK YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Rusya’daki salgın iddialarıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Baltimore’daki bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayn Trump, Putin’le görüşüp görüşmediği sorusuna, “Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz” cevabını verdi.

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ABD istihbaratının konuya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Trump ise yönetimin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve konuyla ilgili bir raporun açıklanabileceğini söyledi.

Sibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi
Başlık ResmiSibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi

RUSYA'DAKİ SALGIN

Rusya'da İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Sibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi
Başlık ResmiSibirya’daki şüpheli ölüm ABD-Rusya hattını hareketlendirdi: Trump devreye girdi

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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