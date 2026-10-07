Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Karadeniz ve Ukrayna savaşı masadaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında doğrudan temasların başlaması ve adil, kalıcı barışın sağlanması için gayretlere katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

KARADENİZ’DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Türkiye, son dönemde Karadeniz’de sivil ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasını bölgesel istikrar açısından öncelikli başlıklardan biri olarak gündemde tutuyor. Erdoğan da yakın dönemde Karadeniz’in savaşın yeni bir cephesine dönüşmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

“TÜRKİYE KATKI VERMEYE HAZIR”

Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların yeniden başlamasına yönelik gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

DUMA SEÇİMLERİ İÇİN TEBRİK

Görüşmede Erdoğan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, partisinin Duma seçimlerinde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala