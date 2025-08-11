Taş üstünde taş bırakmadılar! Afrika'da 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Hava Kuvvetleri, “Fasan Yamma Operasyonu” kapsamında Zamfara eyaletindeki Makakkari Ormanı’na düzenlenen koordineli hava ve kara harekâtında 400’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

400'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, operasyonun pazar günü güvenilir istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Ejodame, “Operasyon, hassas hava saldırıları ve kara harekâtını kapsadı. Bu sayede çok sayıda elebaşının yanı sıra onlarca militan etkisiz hale getirildi” dedi.

Nijerya’nın özellikle kuzeybatı ve kuzey-merkez bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çeteler, köylere saldırılar, fidye için adam kaçırma ve yağmalama eylemleriyle tanınıyor. Cumhurbaşkanı Bola Tinubu ise bu gruplara karşı kararlı bir tutum sergileyerek, teslim olmaları ya da hükümetin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmaları çağrısında bulundu.