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    • Tayland’da dilendirilen fil, sahibini ezerek öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tayland, Fil, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tayland’da para kazanmak için yanında gezdirdiği fil tarafından ezilen bir kadın hayatını kaybetti. Filin sahibinin çaldığı zillerden korktuğu belirtilirken, olay anı fili görmeye gelenler tarafından kayda alındı.

    Güney Asya ülkesi Tayland’ın Nakhon Sawan’da eyaletinde geçtiğimiz salı günü bir kadın, para kazanmak için sokaklarda gezdirdiği fil tarafından ezilerek öldürüldü. 
    Olay anı fili seven bir aile tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, filin sahibinin çaldığı zillerden korkarak aniden üzerine koştuğu görüldü.

    MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Saldırı sonrası göğsünden aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Janthira Chuenlam isimli kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    YAVRUSUNDAN AYIRMIŞ

    Dişi filin sahibi tarafından yavrusundan ayrıldığı belirtilerek, filin saldırı öncesi veya sonrasında herhangi bir agresif tavır sergilemediği aktarıldı.

    BİRÇOK YASA İHLAL EDİLDİ

    Nakhon Sawan Eyalet Hayvancılık Memuru Jatesada Ong-Art yaptığı açıklamada, yaşanan trajik olayda birçok yasanın ihlal edildiğinin altını çizerek, Tayland’da evcil hayvan kategorisine giren ve kültürel bir miras olan fillerin dilencilik amacıyla uygunsuz şekilde kullanılmasının yanlış olduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TaylandFil
    Haberler > Dünya > Tayland’da dilendirilen fil, sahibini ezerek öldürdü
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