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Teksas'ta bilanço ağırlaşıyor! Sel felaketinde ölü sayısı arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teksas, Sel Felaketi, Ölü Sayısı, Afet Bölgesi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükseldi.

Teksas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Teksas'ta bilanço ağırlaşıyor! Sel felaketinde ölü sayısı arttı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti. Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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