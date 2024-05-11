Tel Aviv kaynıyor! Binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mayıs 2024 22:52 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 23:15 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi. Netanyahu'nun konutunun önünde düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, İsrailli esirleri canlı olarak görmek istediklerini belirtirken, Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı.