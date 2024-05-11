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Tel Aviv kaynıyor! Binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi. Netanyahu'nun konutunun önünde düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, İsrailli esirleri canlı olarak görmek istediklerini belirtirken, Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi. Gösterilerde Netanyahu ve hükümeti istifaya çağrıldı.

BİNLERCE KİŞİ NETANYAHU'YU PROTESTO ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Binlerce kişi, Başkent Tel Aviv ve Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önünde hükümet karşıtı protesto düzenleyerek, Netanyahu hükümetini İsrailli esirleri yalnız bırakmakla suçladı. 

Tel Aviv kaynıyor! Binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı - 1. Resim

POLİSLERLE ARBEDE YAŞANDI

Protestocuların Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu çıkışlarına kurulan barikatları aşmaya çalışması sonucu polis ile aralarında arbede çıktı. Atlı polisler ve tazyikli su kullanılarak göstericiler dağıtılmaya çalışırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"ONLARI CANLI İSTİYORUZ"

Kudüs’teki Başbakanlık Konutu önündeki protestoda ise Netanyahu aleyhine ve İsrailli esirler için "Onları canlı istiyoruz" sloganları atıldı. Göstericiler, ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

Tel Aviv kaynıyor! Binlerce gösterici Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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