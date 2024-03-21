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The Economist’in kapağında İsrail’in yalnızlığına ağıt

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The Economist’in kapağında İsrail’in yalnızlığına ağıt

Dünya Haberleri

The Economist, son sayısının kapağında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik artan küresel eleştirileri konu aldı. Gazete, İsrail'in eleştiriler nedeniyle uluslararası alanda izole edildiğini kaydetti. Kapakta,  "Yalnız İsrail" metninin altında kuma dikilmiş bir İsrail bayrağı ve arkasında Gazze'deki hasarlı binalar yer aldı. 

İsrail'de Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Mecliste onayladığı tartışmalı yargı düzenlemesi, yüzbinlerce İsrailliyi sokaklara dökmüştü. Netanyahu'ya yönelik mevcut öfke, 7 Ekim'de savaş ve insanlık suçlarını işlemeye başladığı Gazze'ye yönelik saldırılarla arttı. 

Başta esirlerin yakınları olmak üzere İsrailliler sokaklarda Netanyahu ve hükümetini düzenledikleri protestolarla istifaya çağırıyor. 

'Evinde istenmeyen' Netanyahu için 'dışarda' da işler iyi gitmiyor. Savaşın başında, pek çok dünya ülkesinin desteğini alan İsrail ordusu, Gazze'de milyonlarca masumu hedef alması ve büyük suçlara imza atmaya devam etmesi sonrası tepkilerin hedefine oturdu. 

İngiliz gazetesi The Economist de son sayısının kapağında 'İsrail'in yalnızlığına' vurgu yaptı. Gazete, İsrail için krizin derinleştiğini ifade edip, batının İsrail'den uzaklaştığını yazdı. 

İsrail için en iyi çözümün 'iki devletlilik' olduğunu yazan gazetede şu ibareler yer aldı:

İsrail'in yörüngesi etnik-milliyetçi politikalarını yoğunlaştıracak ve ekonomi için yasal tehditler oluşturacaktır. Batı'dan uzaklaşma derinleştikçe caydırıcılık da zayıflayabilir. Firmalar kara listeye alınabilir. Patronlar yüksek teknoloji işlerini yurtdışına taşıyabilir ya da yedek askerlerse orada tutuklanabilir.

'AMERİKA DA DİPLOMATİK BEDEL ÖDEYEBİLİR'

Amerika İsrail'in bu akıbetten kaçınmasına yardım etmeli ve bunu başaramazsa kendisi de ağır bir diplomatik bedel ödeyecektir. En iyisi, iki devletli görüşmelere giden yolu açacak geçici bir ateşkes olacaktır. Bu olmadan Amerikan politikasının yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Bay Biden'ın erken kucaklaması başarısız oldu ama zorlama da öyle. Amerika, Hamas yeniden toparlanabilecekken İsrail'i Gazze'den çıkmaya zorlarsa, askeri desteğini azaltırsa ya da BM'den desteğini çekerse İsrail'in güvenliği tehlikeye girebilir.

Bu nedenle Amerika başka araçlar kullanmalıdır. Tek taraflı olarak daha fazla insani yardım dağıtmalı ve sivil tedarik eksikliği göz önüne alındığında Refah'ın işgali için silah sağlamayı reddetmelidir. Yerleşimcilere ve sağcı fanatiklere yönelik yaptırımları genişleterek İsrailli seçmenlere Amerika'nın güvenliklerini desteklediğini ancak aşırıcılığı ya da kalıcı işgali desteklemediğini göstermelidir. Ve Filistin'i iki devletli bir barış müzakeresinin parçası olarak tanımaya istekli olduğu mesajını vermeye devam etmelidir.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ BAŞLANGIÇ

Ancak Amerika sadece bu kadarını yapabilir. İsrail savaşlarının çoğunu siyasi çalkantılar takip eder.  Netanyahu'yu görevden almak kolay olmayacaktır. Ancak hesaplaşma geldiğinde çok büyük olacaktır.

 İsrail'in geleceği için bir mücadele bizi bekliyor. Gazze'deki savaş sadece bir başlangıç.

Düzenleyen:  - Dünya
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