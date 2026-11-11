ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Londra'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgesel enerji koridorlarındaki rolüne işaret etti. Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergâhların önem kazandığını söyleyen Barrack, "Irak, Türkiye, Suriye; hangi yöne gitmek isterseniz isteyin bu geçişin anahtarıdır" şeklinde yorum yaptı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İngiltere'nin başkenti Londra'da Chatham House tarafından düzenlenen 8. Irak Girişimi Konferansı'nda konuştu.

Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Sanam Vakil'in sorularını cevaplayan Barrack, Türkiye'nin enerji taşımacılığındaki stratejik konumundan ABD'nin Irak politikasına, İran ile gerilimden bölgesel yatırımlara kadar farklı konulara ışık tuttu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack yeni enerji rotasında Türkiye'yi işaret etti! "Geçişin anahtarı olacak"

"TÜRKİYE BU GEÇİŞİN ANAHTARI"

Orta Doğu'daki enerji ve ticaret koridorlarını değerlendiren Barrack, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin alternatif güzergah arayışlarını hızlandırdığını söyledi.

Barrack, "Hürmüz Boğazı'na bakarsak, burası temelde bir rehin alma unsuruna dönüşmüştür" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack yeni enerji rotasında Türkiye'yi işaret etti! "Geçişin anahtarı olacak"

Petrol ve doğal gazın uluslararası pazarlara ulaştırılmasında yeni seçeneklere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Barrack, şu ifadeleri kullandı:

Herkes Hürmüz Boğazı'nın yerini almak için değil ama bir sigorta poliçesine ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Irak, Türkiye, Suriye; hangi yöne gitmek isterseniz isteyin bu geçişin anahtarıdır.

"YENİ BİR BAHARAT YOLU"

Enerji, ticaret ve dijital altyapı bağlantılarının bölgesel kalkınmada önemli rol oynayacağını söyleyen Barrack, yeni bir ticaret koridoru oluşturulması fikrine de değindi.

"Her iki yöne de giden yeni bir Baharat Yolu bir hedef olarak sizi buna zorlar" diyen Barrack, petrol, doğal gaz, elektrik ve bilişim altyapısının birbirine bağlanması gerektiğini ifade etti.

"AMERİKA ARTIK TEK GÜVENLİK GARANTÖRÜ OLMAYACAK"

ABD'nin Orta Doğu'daki rolünün değiştiğini söyleyen Barrack, Washington'ın bölge ülkelerini doğrudan kontrol etme yaklaşımından uzaklaştığını anlattı:

"Artık kontrol etmek istemiyoruz, sahip olmak istemiyoruz; ilgilenmek, yardım etmek istiyoruz ve kendisini yenileyen bir bölgede dinlemeye ihtiyacımız var"

ABD'nin bölgedeki güvenlik rolüne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bölge, Amerika'nın bölgenin yegâne güvenlik garantörü olmayacağını ve herkesin yeniden uyum sağlamaya çalıştığını anlamalıdır."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack yeni enerji rotasında Türkiye'yi işaret etti! "Geçişin anahtarı olacak"

"IRAK'TAN GİTMEDİK, SADECE ASKERİ GÜCÜMÜZÜ ÇEKTİK"

Irak'taki ABD askerlerinin durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Barrack, askerî misyonun sona ermesinin iki ülke arasındaki ortaklığın bittiği anlamına gelmediğinden bahsetti:

Bizi misafir olarak davet ettiniz, misafirliğimiz sona erdi. Garnizonumuzu boşaltıyoruz ama ortak olarak kalıyoruz. Yani gitmedik. Sadece askerî unsuru çektik ve farklı bir çerçeveye geçiyoruz."

Barrack, ABD'nin Irak'ın egemenliğini, birliğini, refahını ve komşularıyla ilişkilerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack yeni enerji rotasında Türkiye'yi işaret etti! "Geçişin anahtarı olacak"

"IRAK, ABD İLE İRAN ARASINDA SİHİRLİ ANAHTAR OLABİLİR"

ABD ile İran arasındaki gerilime değinen Barrack, Irak'ın iki ülke arasında diplomatik köprü görevi üstlenebileceğini belirtti:

"İran'a karşı düşmanca davranmak zorunda değilsiniz. Kapıyı açan sihirli anahtar siz olabilirsiniz"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım ve mali baskı politikasını sürdüreceğini belirten Barrack, daha ileri askeri adımların ise arzu edilen bir seçenek olmadığını ifade etti.

BARZANİ VE TALABANİ'YE MESAJ: "BUNU AŞIN"

Soru-cevap bölümünde Barzani Vakfı temsilcisinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin federal yapı içindeki geleceğine ilişkin sorusunu cevaplayan Barrack, Washington'ın Irak'ın iç meselelerine müdahale etmeyeceğini öne çıkardı:

"Kürdistan bölgesi, Barzaniler, Talabaniler her zaman Amerika'nın harika dostları olmuştur" diyen Barrack, şöyle devam etti:

"Bu bir Irak meselesidir. Bu bir Irak kararıdır. Bu bir Amerikan kararı değildir."

Barrack, Kürt siyasi grupları arasındaki anlaşmazlıkların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Benim tavsiyem, Trump'ın tavsiyesi şudur: Bunu aşın. Nokta" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack yeni enerji rotasında Türkiye'yi işaret etti! "Geçişin anahtarı olacak"

"BAĞDAT İLE KÜRDİSTAN BÖLGESİ ARASINDA BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Barrack, Kürt siyasi grupları arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası şirketlerin yatırımlarını da etkilediğini iletti. Bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Barrack, "Sadece Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden değil, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasında birliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

ABD'nin bu anlaşmazlıklara müdahale etmeyeceğini söyleyen Barrack, "Teşvik edebiliriz, yardım edebiliriz, tavsiyede bulunabiliriz, arabuluculuk yapabiliriz ama müdahale etmemizin hiçbir imkanı yok" ifadelerini kullandı.

BORU HATLARI 10 İLA 20 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Irak'ın petrol üretimini artırma ve yeni ihracat koridorları oluşturma planlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Barrack, büyük ölçekli enerji projelerinin yüksek yatırım gerektirdiğine de değindi.

"Bugün bahsettiğimiz boru hatları 10 ila 20 milyar dolar tutuyor" diyen Barrack, yatırımcıların hukuki güvenceye, sigortaya ve öngörülebilir alıcılara ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Amerikan, Fransız, İtalyan ve Orta Doğulu şirketlerin Irak'taki projelere ilgi gösterdiğini söyleyen Barrack, bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Barrack, "Bana göre en büyük engel diğer ülkeler değil, kendi ülkenizdir" diyerek Irak yönetimine reform çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack yeni enerji rotasında Türkiye'yi işaret etti! "Geçişin anahtarı olacak"

ABD SEÇİMLERİNİ DE DEĞERLENDİRDİ

ABD'deki ara seçimlerin Trump yönetiminin dış politikasını nasıl etkileyeceği sorusuna cevap veren Barrack, Kongre'deki değişimin dış politikada köklü bir dönüşüm anlamına gelmediğini de öne çıkardı.

Barrack, "Önümüzdeki iki yıl boyunca Başkan Trump'ın dış politika konusunda hala en büyük yetkiye sahip olduğunu göreceksiniz" dedi.

Trump'ın İran'a ilişkin kararlarını savunan Barrack, yönetimin bölgesel politikasında birlik, egemenlik, refah ve ekonomik bağlantıların öncelikli olmaya devam edeceğini aktardı.

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