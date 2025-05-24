Trump ABD derin devletine savaş açtı! Geniş çaplı temizlik başlattı, 100'den fazla personeli kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi görüşe uymadığı gerekçesiyle geniş çaplı temizlik yaptığı iddia edildi. Beyaz Saray kaynaklarının iddialarına göre, derin devlete savaş açan Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde (NSC) görev yapan 100'den fazla personeli kovdu.

Göreve geldiğinden bu yana dünya ekonomisin alt üst edecek kararlar almaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump şimdi de ülke içinde geniş çaplı temizlik başlattı. İddialara göre Trump, kamuda çalışan 100'den fazla kişiyi kovdu.

TRUMP SİYASİ GÖRÜŞÜNE UYMAYANLARI KOVMAYA BAŞLADI

CNN'e konuşan Beyaz Saray kaynakları, NSC'de görev yapan 100'den fazla personelin Başkan Trump'ın siyasi ajandasıyla örtüşmediği gerekçesiyle dün görevden alındığını söyledi.

"DERİN DEVLETİ TEMİZLİYORUZ"

Söz konusu adımın Dışişleri Bakanı ve geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio'nun denetiminde yürütüldüğünü aktaran kaynaklar "NSC, derin devletin merkezidir. Bu, Marco ile derin devlet arasındaki bir savaş. Derin devleti temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde (NSC) görev yapan 100'den fazla personelin idari izne çıkararak kurumda geniş çaplı bir yeniden yapılanma başlattığı söyledi. Kaynaklar NSC personelinin farklı devlet kurumlarına kaydırılacağını kaydetti.

NSC'NİN İŞLEVİ DEĞİŞİYOR

Ulusal Güvenlik Konseyi, Başkan'a dış politika ve ulusal güvenlikle ilgili konularda danışmanlık yapmak ve hükümet kurumları arasında politika koordinasyonu sağlamakla görevli bir yapı olarak biliniyor.

Beyaz Saray'dan diğer bir kaynak ise Axios'a yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırılan NSC'nin artık politika uygulamaktan çok, sadece "koordinasyon ve danışmanlık" işlevi göreceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rubio ise "NSC'nin küçültülmesi, yapının orijinal amacı ve Başkan'ın vizyonuyla uyumlu. Konsey artık diğer kurumlarla daha etkin işbirliği yapabilecek." değerlendirmesinde bulundu.