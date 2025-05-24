Tahta giden yolda engel! Trump Belçika Prensesi’ni kovdu: Harvard ayağa kalktı, Kraliyetten cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump uluslararası öğrencilere yönelik başlattığı sert uygulamalarla bu kez Avrupa kraliyetini hedef aldı. Harvard Üniversitesi’nde kamu politikası eğitimi gören 23 yaşındaki Belçika Prensesi Elizabeth, yeni yönetmelikler kapsamında okula devam edemeyebilir. Belçika Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Trump yönetiminin kararının etkisi önümüzdeki günlerde daha netleşecek” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası öğrencilere yönelik aldığı kararla Belçika’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elizabeth’i Harvard Üniversitesi’nden attı. Karar sonrası hem Harvard hem de Belçika Kraliyet Sarayı sert tepki gösterdi.

HARVARD'DAN MİSİLLEME GELDİ

Yabancı öğrencilerin ABD üniversitelerinde öğrenim görmesini engellemeye yönelik adımın, Harvard’la sınırlı kalmayacağı konuşulurken, dünya çapında tepki çeken karara Harvard yönetimi de dava açarak karşılık verdi. Prenses Elizabeth, Belçika tahtının varisi ve Avrupa’nın en genç kraliçe adayı konumunda.

Prenses Elizabeth'in, Trump hükümetinin yabancı öğrencilere yönelik politikası nedeniyle eğitimine devam edemeyeceği açıklandı. Kararın yankıları Brüksel'den Washington'a uzanırken, Belçika kraliyet ailesi gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

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"İLK YILI YENİ BİTİRDİ, DURUM BELİRSİZ"

Belçika Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Prenses Elizabeth ilk yılını henüz tamamladı. (Trump yönetiminin) kararının etkisi önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da netleşecek. Şu an için durumu araştırıyoruz" denildi. Sarayın iletişim direktörü ise gelişmeleri "çok şey olabilir" sözleriyle yorumladı.

HARVARD YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Üniversite yönetimi, Massachusetts Federal Mahkemesi'ne başvurarak Trump hükümetine karşı dava açtı. Dava dosyasında ABD hükümetinin eğitim kurumlarını kontrol altına alma çabalarına dikkat çekilerek, kararların iptali talep edildi.

TAHTA GİDEN YOLDA ENGEL

Oxford Üniversitesi'nde tarih ve siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra Harvard'da eğitimine devam eden Prenses Elizabeth, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu ve tahtın doğrudan varisi olarak biliniyor. Harvard’daki iki yıllık yüksek lisans programı, prensesin kamu hizmetine hazırlanmasında önemli bir basamak olarak görülüyordu.

TRUMP'A HARVARD VETOSU!

ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrencileri kabulünü engelleme kararını durdurdu.