ABD'de Donald Trump yönetiminin bilimsel araştırmalara yönelik politikaları tartışma konusu oldu. New York Times'ın kapsamlı araştırmasına göre Pentagon laboratuvarları personelinin yüzde 14'ünü kaybederken nükleer, kuantum ve sağlık alanlarındaki çalışmalar da kesintiye uğradı. Pentagon'un hazırladığı raporda, yaşanan gelişmelerin ülkenin savunma kapasitesinin geleceği açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Çin'in bilimsel araştırmalarda ABD ile arasındaki farkı kapatması ise tartışmayı büyüttü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump'ın bilimsel araştırmalara yönelik politikaları, ülkenin savunma ve teknoloji alanındaki geleceğini tartışmaya açtı.

Pentagon'un yayımladığı raporda, araştırma laboratuvarlarında yaşanan personel kaybının ABD'nin savunma kapasitesi açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Trump ABD'nin en büyük gücünü vurdu! Pentagon'dan korkutan rapor

PENTAGON'DA YÜZDE 14'LÜK PERSONEL KAYBI

ABD basınında yer alan habere göre Pentagon'un araştırma laboratuvarları, Trump yönetiminin ilk yılında personelinin yaklaşık yüzde 14'ünü kaybetti.

Personel kaybından etkilenen kurumlar arasında savaş gemileri ve silah sistemleri geliştiren Deniz Sistemleri Komutanlığı, gizli uçak ve lazer teknolojileri üzerinde çalışan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile Ordunun Havacılık ve Füze Merkezi bulunuyor.

Pentagon raporunda, mevcut politikaların hızla değiştirilmemesi durumunda Savunma Bakanlığının araştırma ve geliştirme kapasitesinin daha fazla zarar görebileceği uyarısı yapıldı.

Rapora göre personel eksikliği nedeniyle bazı kritik savunma araştırmaları gecikti, zaman açısından hassas operasyonlara destek veren çalışmalar ise durma noktasına geldi.

Trump ABD'nin en büyük gücünü vurdu! Pentagon'dan korkutan rapor

NÜKLEER VE KUANTUM ARAŞTIRMALARINDA BÜYÜK KAYIP

Trump yönetiminin politikalarından etkilenen tek kurum Pentagon olmadı.

New York Times'ın araştırmasına göre nükleer ve kuantum teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan ABD Enerji Bakanlığı, 1.000'den fazla bilim insanı ve teknik personelini kaybetti.

Ulusal Bilim Vakfı (NSF) 1 milyar dolardan fazla araştırma fonunu askıya alırken Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Alzheimer, kanser ve diğer hastalıklar üzerine çalışan araştırmacılara yönelik 2.000'den fazla hibeyi geciktirdi veya iptal etti.

NASA da doktora derecesine sahip çalışanlarının yüzde 20'sini kaybetti. NIH'nin toplam personeli beşte bir, NSF'nin kadrosu ise üçte bir oranında azaldı.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE ARAŞTIRMALAR SEKTEYE UĞRADI

Federal fonlardaki kesintiler Amerikan üniversitelerini de etkiledi.

Harvard ve Columbia gibi üniversiteler yönetimin araştırma fonlarına yönelik kararlarıyla karşı karşıya kalırken bazı kurumlar mahkemeye başvurdu.

Amerika Üniversiteleri Birliği tarafından derlenen verilere göre önde gelen üniversitelere yabancı öğrencilerden gelen doktora başvuruları bu yıl yüzde 21 azaldı.

Alzheimer, epilepsi, tüberküloz, kanser ve kalp hastalıkları üzerine yürütülen bazı araştırmalar da finansman sorunları nedeniyle gecikti veya durduruldu.

ÇİN, ABD İLE ARASINDAKİ FARKI KAPATIYOR

New York Times'ın haberinde, ABD'deki gelişmelerin Çin'in bilimsel araştırmalarda ilerlediği bir döneme denk geldiği aktarıldı.

Veri ve analiz şirketi Clarivate'in verilerine göre Çin'de yayımlanan bilimsel makalelerin diğer araştırmacılar tarafından aldığı atıflarla ölçülen etkisi, ABD'deki çalışmaların seviyesine ulaştı.

Bazı uluslararası üniversite sıralamalarında da Çin üniversitelerinin Amerikan üniversitelerinin önüne geçmeye başladığı kaydedildi.

Avustralya ve Kanada ise ABD'den ayrılan bilim insanlarını ülkelerine çekmek için yeni programlar başlattı. Kanada, 1.000 uluslararası araştırmacıyı ülkeye getirmek amacıyla 1 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

Beyaz Saray, Pentagon ve diğer federal bilim kurumları, Trump yönetiminin politikalarının Amerikan bilimini zayıflattığı yönündeki iddiaları reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Liz Huston, yönetimin araştırma kurumlarını modernize ettiğini ve Amerikan biliminde yeni bir dönem başlattığını savundu.

Huston, "Başkan Trump, araştırma kurumlarımızı modernize ederek, iddialı ulusal misyonlara yeniden odaklanarak ve bilimsel keşifler için süper zekadan tam olarak yararlanarak Amerikan biliminde yeni bir altın çağ başlatıyor" dedi.

Beyaz Saray ayrıca federal kurumlardan ayrılan bilim insanlarının çoğunun işten çıkarılmadığını, kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala