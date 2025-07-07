Trump 'ateşkes' için bu haftayı işaret etti! Gözler Netanyahu ile görüşmesine çevrildi

Gazze’de ateşkes için Katar’ın ara buluculuğunda yeni bir plan sunulduğu haberleri gündemdeki yerini korurken İsrail katliamlarına ara vermeksizin devam ediyor. İsrail ordusu son 48 saatte yardım kuyruğunda bekleyen kadın çocuk demeden 96 Filistinliyi daha katletti. Netanyahu ile görüşecek olan Trump ise ateşkes için bu haftayı işaret etti, işte son açıklamaları...

Ateşkes haberleri dünya basınını süslerken İsrail ordusu katliamlarına devam etti. Son saldırılarda yardım kuyruğunda bekleyen çoğu kadın ve çocuk 96 Filistinli katledildi.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze’de “yakın zamanda ateşkes olacağını” belirtirken, Katar’ın ara buluculuğunda yeni bir ateşkes teklifi geldi. Katar’ın teklifi ne Hamas olumlu cevap verdi ve “Görüşmeye hazırız” mesajını iletti. Buna karşılık Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkesi kendilerinin de desteklediğini belirtirken İsrail hükûmetinden “Bu hâliyle ateşkesi kabul etmiyoruz” açıklaması geldi.

İsrail “Hamas’ın Katar’ın ateşkes önerisinde yapmak istediği değişiklikler bize iletildi ve bunlar İsrail için kabul edilebilir değil” gerekçesini gösterdi. İsrail hükûmeti buna rağmen ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya bugün bir heyet gönderdi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Trump, bir havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yakın zamanda bir anlaşma sağlanması konusunda umutlu konuştu."Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız" ifadeleri kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a doğru uçtuğu saatlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması konusundaki kararlığını vurguladı.

BU HAFTAYI İŞARET ETTİ

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de birçoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz."

Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz." demişti. Aynı gün Hamas, Katar ve Mısırlı arabuluculara, son ateşkes önerisine ilişkin "olumlu" cevabını iletmişti.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Trump'ın, Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde baskı yaptığı Netanyahu ile bugün ABD yerel saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.