Gazze'de katliam yapan İsrailli asker intihar etti! "Rüyasında sürekli cesetler görüyordu"

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Temmuz 2025 20:29 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 20:36 - Güncelleme:

İsrail işgali altındaki Gazze ve Lübnan'da görev yapan 24 yaşındaki İsrailli yedek asker Daniel Edri'nin, yaşadığı psikolojik travmalar sonucu intihar ettiği bildirildi. İsrail basınındaki habere göre askerin annesinin, "Daha fazla katlanamadı. Sürekli olarak rüyasında cesetler gördüğünü ve ölü kokusu aldığını söylüyordu." ifadesine yer verildi. Öte yandan haberde, İsrail ordusunda intihar vakalarının arttığına dikkat çekilirken 2023’ten bu yana 42 işgali İsrail askerinin intihar ettiği belirtil

İsrail işgali altındaki Gazze'de ve Lübnan'da görev yapan İsrailli bir askerin yaşadığı psikolojik travma nedeniyle intihar ettiği bildirildi. Walla internet sitesinin haberinde, Daniel Edri isimli 24 yaşındaki bir yedek askerin, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda 2 arkadaşını kaybetmesi ve yaşadığı psikolojik travmanın ardından hayatına son verdiği ifade edildi. Uzun süredir psikolojik destek alan askerin Safed yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulunduğuna işaret edilen haberde, olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin detay verilmedi. "SÜREKLİ RÜYASINDA CESETLER GÖRÜYORDU" Haberde, askerin annesinin "Daha fazla katlanamadı. Sürekli olarak rüyasında cesetler gördüğünü ve ölü kokusu aldığını söylüyordu." ifadesine yer verildi. Askerin ailesinin, oğullarının askeri törenle defnedilmesini istediği ancak İsrail makamlarının, henüz askeri cenaze törenine onay vermediği aktarıldı. Haberde ayrıca, Gazze'de görev alan askerler arasında intihar vakalarında artış yaşandığı belirtildi. 2023'TEN BU YANA 42 İŞGALİ İSRAİL ASKERİ İNTİHAR ETTİ İsrail Hayom gazetesi de 2024'te 21 İsrail askerinin intihar ettiğini paylaştı. Haaretz gazetesi geçen mayıs ayındaki haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 İsrailli askerin intihar ettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir