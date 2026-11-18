ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile görüşmesinde şaşırtan bir talepte bulundu. Geçmişte ABD'li General Douglas MacArthur'a verilen altın asa ve mareşallik rütbesini hatırlatan Trump, "Bunu bana da vermenizi isterdim. Neden ben de almayayım ki?" sözleriyle salondakileri güldürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'deki temaslarını tamamlayarak Çin'e geldi.

Trump'ın Asya turuna damga vuran anlardan biri, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile katıldığı çalışma yemeğinde yaşandı.

Trump bu kez altın asaya göz koydu "Bana neden vermediler?"

Trump, geçmişte aynı sarayda ABD'li General Douglas MacArthur'a altın asa ve Filipin ordusunda mareşallik rütbesi verildiğini hatırlatarak kendisi için de aynı ayrıcalığı istedi.

Trump bu kez altın asaya göz koydu "Bana neden vermediler?"

"NEDEN BEN DE ALMAYAYIM Kİ?"

Trump, Marcos'a dönerek, "Tam burada, bu sarayda Başkan Quezon, General Douglas MacArthur'a altın bir asa ve Filipin ordusunda mareşallik rütbesi vermişti. Sakıncası yoksa bana da aynısını yapmanızı isterdim. Buna bayılırdım. Yani neden ben de almayayım ki?" dedi.

Trump'ın şaka yollu talebi üzerine salondakiler güldü.

TRUMP'IN ÖDÜL MERAKI YENİ DEĞİL

HuffPost'un haberine göre Trump, ikinci başkanlık döneminde kendisine verilen ödüller ve hediyelerle sık sık gündeme geldi.

ABD Başkanı'na İsviçreli bir heyet tarafından Rolex masa saati ve yaklaşık 130 bin dolar değerinde altın külçe hediye edildiği aktarıldı.

Trump ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan "Önce Amerika Ödülü", Cumhuriyetçi bir siyasetçiden "Yüzyılın Adamı" sertifikası ve FIFA'dan Barış Ödülü aldı.

Nobel Barış Ödülü'nü kazanma isteğini daha önce defalarca dile getiren Trump'a, 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado da Beyaz Saray ziyaretinde kendi madalyasını hediye etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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