Trump, Erdoğan ve Müslüman liderlerle buluşuyor! Masada ''Gazze Planı'' var

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleriyle toplantı düzenleyecek.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Türkiye, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleri ile toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

MASADA ''İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ'' VAR

ABD merkezli haber sitesi Axios ise Trump'ın liderlere rehineleri serbest bırakma ve savaşı sona erdirme, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Gazze'de Hamas olmadan savaş sonrası yönetim konusundaki planlarını sunacağını aktardı.

Habere göre Trump yönetimi, İsrail'in çekilmesini sağlamak, geçiş süreci ve yeniden inşa programları için fon oluşturmak amacıyla Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'ye askeri güç göndermeyi kabul etmesini istiyor.

Öte yandan bu buluşmanın Trump ile Netanyahu arasında 29 Eylül’de Beyaz Saray’da gerçekleşecek randevu öncesi gerçekleşmesi önem taşıyor.

