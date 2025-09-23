Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi Atina’da alarm: Beyaz Saray’dan nükleer hamle geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da yapacağı görüşme daha başlamadan, Yunan basınında korku dalgası estirdi. Atina merkezli medya, Türkiye’nin "küçük nükleer reaktörlerin tedariki" ve ABD iş dünyasıyla yapılacak anlaşmalar üzerinden bölgesel dengeleri değiştireceğini iddia etti.

"ERDOĞAN, TRUMP'A İŞ DÜNYASI VE NÜKLEER KARTINI AÇIYOR"

Yunan basını, Erdoğan’ın Washington temaslarında sadece savunma sanayii değil, enerji alanında da kritik anlaşmalara odaklandığını yazdı. Haberlere göre, "küçük nükleer reaktörlerin tedariki" masadaki en önemli gündemlerden biri.

Atina medyası, bu görüşmeleri Türkiye’nin ABD ile yeniden stratejik ortaklık kurma hamlesi olarak yorumladı ve "Erdoğan, Atina ile ilişkilerin yeniden başlaması imajını yaymak istiyor" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ GÖLGE ALTINDA

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşecek Erdoğan-Miçotakis görüşmesi de Yunan basınının gündemindeydi. "Altı yıl, on toplantı" başlığıyla verilen analizlerde, Atina’nın bu diyaloğu krizleri önleme aracı olarak gördüğü, ancak Türkiye’nin Trump ile kuracağı yakın temasın bütün dengeleri değiştirebileceği ele alındı.

Yunanistan’ın hedefi "iletişim kanallarını açık tutmak" olarak öne çıkarılırken, Türkiye için bu görüşmelerin Avrupa savunma programlarına yeniden dahil olma yolunda kritik bir vitrin olduğu aktarıldı.

6 YILDA 10 ZİRVE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, son altı yılda tam 10 kez yüz yüze geldi. Her buluşma, Ankara-Atina hattındaki gerginlikleri ve geçici yumuşamaları gözler önüne serdi. New York, Eylül 2019 BM Genel Kurulu sırasında yapılan ilk buluşma, Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetleri ve Ege adalarına yönelen göç akını gölgesinde gerçekleşti. Liderler, "iki halkın yararına ilişkilerin iyileştirilmesi" mesajı verdi. Londra, Aralık 2019 Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasının hemen ardından yapılan bu toplantı, "en soğuk zirve" olarak tarihe geçti. Miçotakis, Erdoğan’dan "revizyonist politikalardan vazgeçmesini" istedi. Brüksel, Haziran 2021 Evros sınırındaki göç krizi ve Oruç Reis gemisinin faaliyetleri sonrası yapılan zirve, gerilimin tırmanmasını önlemek için kişisel iletişim kanalları kurmayı amaçladı. İstanbul, Mart 2022 Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşen buluşmada, "Türkiye’nin Yunanistan’a tavrını yumuşatması" beklense de aynı yıl Yunan hava sahasında rekor sayıda ihlal yaşandı. Vilnius, Temmuz 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası ilişkilerde kısa süreli bir yumuşama oldu. Liderler, "siyasi istişareler, olumlu gündem ve güven artırıcı önlemler" başlıklarında yeniden diyalog kurma konusunda anlaştı. Atina, Aralık 2023 İki lider "Atina Deklarasyonu"nu imzaladı. Taraflar, "iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyecek eylemlerden kaçınma" taahhüdünde bulundu. Ancak Atina’da bu adım yoğun şekilde eleştirildi. Ankara, Mayıs 2024 Karşılıklı ziyaretlerle "iletişim kanallarının açık tutulacağı" teyit edildi. Fakat Ortadoğu politikaları ve Kariye Camii tartışması, gerilimi yeniden tırmandırdı. Washington, Temmuz 2024 NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, göç konusunda işbirliği öne çıktı. Taraflar, "olumlu ortamın sürdürülmesi" konusunda mutabık kaldı. New York, Eylül 2024 Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmadan önceki son görüşme oldu. Ancak aynı yılın sonunda dışişleri bakanları, "deniz sınırlarında ortak zemin bulunamadığını" açıkladı. New York, Eylül 2025 BM Genel Kurulu marjında yapılacak bu 10. zirve, kritik bir döneme denk geliyor. Erdoğan’ın Trump ile Beyaz Saray’daki temaslarının hemen öncesinde gerçekleşmesi, görüşmeye "yüksek tansiyonlu diplomasi" damgasını vurdu.

ATİNA'NIN KABUSU: CASUS BELLİ VE ENERJİ ANLAŞMALARI

Yunan basınındaki yorumlarda, Türkiye’nin "casus belli" duruşunu sürdürmesi, enerji arama faaliyetleri ve Libya, Suriye, Kıbrıs gibi bölgelerdeki çıkar farklılıklarının Atina için ciddi bir kaygı kaynağı olduğunun altı çizildi.

Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Trump görüşmesinden çıkacak mesajların Yunanistan’ın bölgedeki rolünü zayıflatabileceğini ve Türkiye’nin "oyun kurucu" pozisyonunu güçlendireceğini ileri sürdü.