Yunanistan’ın kabusu gerçek oldu: Türkiye–Libya mutabakatı Girit hesaplarını bozdu

Libya ve Türkiye arasındaki ortak çalışma grubu, 2011 öncesi imzalanan sözleşmelerin çözümü ve 2024–2025 yıllarında yapılan anlaşmaların takibi için Ankara’da bir araya geldi.

Toplantıda, durdurulan kalkınma projelerinin yeniden başlatılması için pratik bir yol haritası da masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki Türk heyeti ile Libya Ulaştırma Bakanı ve üst düzey isimlerin katıldığı görüşmede, altyapı, müteahhitlik, ticaret ve sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025’in ilk sekiz ayında bir önceki yıla göre %31 artış gösterdi.

ORTAKLIK DERİNLEŞİYOR

Taraflar, mevcut projelerin güvence altına alınması ve yeni yatırımların hızla hayata geçirilmesi için stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Bu çerçevede Libya’da yeni yatırım alanlarının açılması, Türk firmalarının ise daha geniş rol üstlenmesi planlanıyor.

YUNANİSTAN'DA PANİK

Toplantı sonrası Atina’da alarm zilleri çaldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Libya ile başlattıkları Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada şunu söyledi:

“Deniz Hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı duyulmalı. Türkiye–Libya mutabakatı geçersiz ve hükümsüzdür.”

Ancak Atina’nın bu itirazları, Ankara–Trablus hattındaki yakınlaşmayı durdurmaya yetmedi. Libya tarafı, Türkiye ile yapılan mutabakatın fiili durum oluşturduğunu ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki hesaplarını altüst ettiğini açıkça ortaya koydu.

GİRİT HESAPLARI BOZULDU

Yunanistan uzun süredir Girit’in batısı ve güneyindeki açık deniz bloklarını sınırlandırarak enerji arama lisansları dağıtmayı hedefliyordu. Ancak Türkiye–Libya mutabakatı, bu alanlarda Atina’nın manevra alanını daralttı. Şimdi Atina, süreci Uluslararası Adalet Divanı’na taşımak istiyor.

BİNGAZİ FAKTÖRÜ

Doğu Libya’daki Hafter yönetiminin Trablus hükümetiyle imzalanan anlaşmalara mesafeli durması Atina’ya umut verse de, Türkiye’nin Bingazi üzerindeki baskısı bu denklemi değiştirdi. Kaynaklara göre, Hafter’in Yunanistan’a “taviz vermek” istememesi Ankara’nın elini daha da güçlendirdi.