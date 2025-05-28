Trump-Harvard savaşı derinleşiyor! Tezini, "AVM'ler patlamasın" diyerek savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrenci oranını yüzde 31’den yüzde 15’e düşürmesi gerektiğini savunarak, bu durumun Amerikan öğrencilerin üniversiteye kabulünü engellediğini ileri sürdü. Trump, "Yabancı öğrencilerin ülkemizi sevebilecek insanlar olduğundan emin olmak istiyorum. Alışveriş merkezlerimizin patladığını görmek istemeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim devam ederken Trump, üniversitenin yabancı öğrenci kayıtlarını yaklaşık yüzde 15 ile sınırlandırması gerektiğini söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında, Harvard ile ABD yönetimi arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI YÜZDE 15 OLMALI"

Harvard Üniversitesinin yabancı öğrenci kontenjanının yüzde 31 değil yaklaşık yüzde 15 olması gerektiğini savunan Trump, "Harvard ve diğer okullara gitmek isteyen vatandaşlarımız var ancak oradaki yabancı öğrenciler nedeniyle kabul edilmiyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, yabancı öğrencilerle ilgili güvenlik endişelerinin olduğunu dile getirerek "Yabancı öğrencilerin ülkemizi sevebilecek insanlar olduğundan emin olmak istiyorum. Alışveriş merkezlerimizin patladığını görmek istemeyiz. Sizin yaşadığınız türden isyanlar görmek istemiyoruz." dedi.

"HARVARD KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ"

Harvard'ı "felaket" olarak nitelendiren Trump, "Harvard bize listelerini göstermeli. Yabancı öğrencileri var. Öğrencilerinin yaklaşık yüzde 31'i yabancı uyruklu. Neredeyse yüzde 31. Bu öğrencilerin nereden geldiğini bilmek istiyoruz. Sorunlu öğrenciler mi? Hangi ülkelerden geliyorlar?" diye konuştu.

Harvard ile yaşanan gerilimin nasıl sonuçlanacağına ilişkin soruya ise "Bilmiyorum." yanıtını veren Trump, "Harvard kendine çeki düzen vermeli. Ülkemize büyük bir saygısızlık içindeler ve her geçen gün daha da batıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.