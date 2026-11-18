ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'deki APEC Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi resepsiyonda bir araya geldi. Üç liderin el sıkışarak kısa süre sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı. Dünyanın gözünü çevirdiği üçlü görüşmenin ise yarın yapılması bekleniyor.

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ABD, Rusya ve Çin liderleri, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'in Shenzhen kentinde buluştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in APEC liderleri onuruna düzenlediği resmi resepsiyona önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından ABD Başkanı Donald Trump katıldı.

Trump, Putin ve Şi, el sıkıştıktan sonra kısa süre sohbet etti.

Trump, resepsiyonda Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ı selamladı. Ardından Putin'in de yanlarına gelmesiyle üç lider el sıkışarak kısa süre sohbet etti.

ÜÇ LİDERE NE İKRAM EDİLECEK?

Çin'in Shenzhen kentinde dünya liderleri onuruna düzenlenen resmi resepsiyon için siyah havyar ve çeşitli atıştırmalıklar hazırlandı.

Üç liderin resepsiyondaki kısa teması, yarın yapılması planlanan kritik görüşme öncesinde gerçekleşti.

PUTİN VE TRUMP BU AKŞAM GÖRÜŞEBİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin ile Trump arasında akşam saatlerinde özel bir görüşme yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna'daki savaş olması beklenirken, zamanın elvermesi halinde İran'daki gelişmelerin de ele alınabileceği ifade edildi.

Peskov, Moskova ile Washington arasında kapsamlı müzakerelerin şu aşamada pek mümkün görünmediğini, tarafların daha sınırlı bir temas formatı üzerinde durduğuna değindi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN BİR İLK

Öte yandan resmi resepsiyonda üç liderin bir araya gelmesinden önce, Trump'ın Çin'e gelişi sırasında da diplomatik açıdan alışılmadık bir karşılama yaşandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na inen Trump'ı bizzat karşıladı.

Çin devlet protokolünde 1970'lerin sonundan bu yana devlet başkanlarının havalimanına giderek konuk liderleri karşılaması teamülü terk edilmişti. Şi ilk kez bir ABD başkanını havalimanında karşıladı.

Şi, Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, "Sizi yeniden Çin’de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Çin-ABD ilişkileri, Asya-Pasifik iş birliği ve küresel durum gibi temel meseleler üzerinde sizinle derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı; böylece saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde Çin ile ABD arasında yapıcı, stratejik ve istikrarlı bir ilişkiyi ileriye taşımayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Trump, Putin ve Şi el sıkıştı! Dünyanın gözü Çin'de

GÖZLER YARINKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE

Trump, Putin ve Şi'nin yarın gerçekleştirmesi beklenen üçlü görüşmede Ukrayna'daki savaş, İran, uluslararası ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi kritik başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump'ın görüşmesinde öncelikle güncel uluslararası meselelerin, Ukrayna'nın ve muhtemelen İran'ın konuşulacağını açıkladı.

ÇİN'DEKİ BULUŞMA YENİ BİR YALTA KONFERANSI MI?

Trump, Putin ve Şi'nin Çin'deki buluşması, 1945 yılında ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere liderlerinin savaş sonrası dünya düzenini görüştüğü Yalta Konferansı'yla karşılaştırılıyor.

Ancak iki toplantı arasında önemli bir fark bulunuyor. Yalta'da ortak düşmana karşı savaşan müttefikler bir araya gelirken, Shenzhen'de ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda rekabet eden üç büyük gücün lideri buluşuyor.

Görüşmenin yeni bir Yalta Konferansı'na dönüşüp dönüşmeyeceği ise liderlerin Ukrayna, İran, ticaret ve küresel güvenlik konularında sağlayacağı somut uzlaşmalara bağlı olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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