Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi hedefleyen müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İtalyan La Repubblica gazetesi, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılacağı yeni zirve için Türkiye'nin de değerlendirildiğini yazdı.

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Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışları sürerken Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimine destek vermek için yeni bir adım attı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica haberinde, Avrupa'nın müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmak istediğini ve Türkiye'nin de seçenekler arasında yer aldığını paylaştı.

Trump'a Avrupa'dan yeni teklif! Yeni planda Türkiye'nin adı geçti

AVRUPA'DAN TRUMP'A YENİ TEKLİF! TÜRKİYE DE MASADA

La Repubblica'ya göre Dublin'deki zirvenin ardından Avrupa Birliği üyeleri Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimini destekleme kararı aldı.

Moskova, Washington ve Kiev temsilcilerinin katılacağı yeni müzakere turunun Avrupa'da düzenlenmesi önermişti.

İtalyan gazetesi, zirve adresleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinin, Norveç'in ve Türkiye'nin Avrupa yakasının bulunduğunu aktardı:

"Avrupa ülkeleri, barış müzakerelerinin dışında kalmak istemiyor. Brüksel yönetimi, Trump'ın girişimine destek vererek Ukrayna'nın geleceğine ilişkin güvenlik düzenlemelerinde söz sahibi olmayı hedefliyor. Türkiye'de yeni bir zirve olabilir."

Trump'a Avrupa'dan yeni teklif! Yeni planda Türkiye'nin adı geçti

AVRUPA'DA PUTİN GÖLGESİ

Avrupa başkentleri, Trump'ın hızlı bir barış anlaşması arayışına rağmen Rusya'nın aynı yönde hareket edeceğine ikna olmadı.

Avrupalı yetkililer, müzakerelerin başarısız olması halinde Trump ve Putin'in sorumluluğu Avrupa ülkelerine yüklemesinden endişe ediyor.

Avrupa istihbarat raporlarında Rusya'nın kış aylarında Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmaya hazırlandığı bilgisi yer aldı. Moskova, askeri baskıyı artırarak müzakere masasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği de Trump'ın diplomatik girişimine destek verirken Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmek için yeni bir yaptırım paketi hazırlıyor.

Brüksel'in gündemindeki en önemli sorunlardan biri, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda anlaşma sağlanamaması.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak amacıyla tam NATO üyeliği dışında farklı güvenlik garantileri üzerinde çalışıyor.

UKRAYNA İÇİN YENİ GÜVENLİK FORMÜLLERİ

Avrupa'nın üzerinde çalıştığı seçenekler arasında Ukrayna topraklarında Avrupa dışındaki ülkelerin askerlerinden oluşan uluslararası bir gücün görevlendirilmesi de var.

Bir diğer formül, sınır güvenliğinin Ukrayna topraklarının dışından gönüllü ülkeler koalisyonu tarafından denetlenmesini ve teknolojik gözetim ile uydu kontrolünün NATO tarafından yürütülmesini öngörmekte.

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