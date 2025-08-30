Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alması kriz çıkardı! "Ekonomiyi mahvedecek!"

Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alması kriz çıkardı! "Ekonomiyi mahvedecek!"

ABD’de tansiyon yükseliyor. Trump’ın Fed üyesi Lisa Cook’u görevden alması kriz getirdi. Demokrat vekil Maxine Waters, bu adımı “tehlikeli” bulduğunu söylerken, aynı zamanda "Ekonomiyi mahvedebilir" yorumunda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters (Demokrat, Kaliforniya), Başkan Donald Trump’ın görevden alınması için ABD Anayasası’nın 25. Maddesi’nin işletilmesi çağrısında bulundu.

Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alması kriz çıkardı!

"TEHLİKELİ BİR ADIM!"

Waters, Trump’ın Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden almasını “tehlikeli” olarak nitelendirdi.

MSNBC kanalında yaptığı açıklamada Waters, “Artık Anayasa’nın 25. Maddesi’ne başvurma zamanı geldi. Bu başkanla ilgili bir sorun olduğunu, görevini yapmaya uygun olmadığını belirlemek gerekiyor. Ülkemiz ve demokrasimiz için büyük bir tehlike söz konusu. Bununla oyun oynayamayız, çünkü bu başkanın yapabileceği en yıkıcı hamlelerden biridir,” dedi.

Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alması kriz çıkardı!

"EKONOMİYİ ALT ÜST EDECEK"

Trump, Pazartesi günü Fed üyesi Lisa Cook’u ipotek bilgilerini yanlış beyan ettiği iddiasıyla görevden almıştı. Waters, bu adımın ekonomiyi altüst edebileceğini belirterek, “Wall Street’te, faizlerde ve başkanın kendi çıkarına karar alabilmesinde ciddi sonuçlar doğuracak. Bu nedenle ABD ve dünya çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

Cook, Perşembe günü Trump’a karşı dava açarak, görevden alınma gerekçesinin yasal şartları karşılamadığını savundu ve görevine devam edebilmek için ihtiyati tedbir talep etti. Dava, Yüksek Mahkeme’ye taşınmaya hazırlanıyor ve Beyaz Saray ile Fed arasındaki gerilimi tırmandırıyor.

MSNBC’deki aynı programda konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Debbie Wasserman Schultz (Demokrat, Florida) da Trump’ın asıl hedefinin Fed Başkanı Jerome Powell olduğunu söyledi. Wasserman Schultz, “Trump, Powell’ı görevden almanın fazla ileri bir adım olacağını biliyor. Bunun yerine Lisa Cook’u hedef alıyor. Oysa Cook’un iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir soruşturması yok. Üstelik suçlandığı gibi düşük faizli kredi bile kullanmamış. Bu iddialar tamamen asılsız,” ifadelerini kullandı.

