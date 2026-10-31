ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi çevresine karadan havaya füze savunma sistemleri ve insansız hava araçlarına karşı savunma unsurları konuşlandırıldı. ABD ordusu, güvenlik önlemlerinin Gizli Servis'in talebi üzerine artırıldığını doğruladı.

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Orta Doğu'da yeni bir savaşın başlayabileceği endişesi büyürken ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

MS NOW'un üst düzey Körfez kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimali üzerinde duruyor. Washington'ın bölgedeki müttefiklerini 4 Kasım'dan itibaren başlayabilecek kısa süreli ancak yoğun bir askerî operasyona karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı öne sürüldü.

İran'ın misillemesine ilişkin endişeler sürerken Trump'ın Mar-a-Lago malikanesi çevresine karadan havaya füze savunma sistemleri ve insansız hava araçlarına karşı savunma unsurları konuşlandırıldı.

ABD Gizli Servisi'nin talebi üzerine gerçekleştirilen konuşlandırma, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından doğrulandı. Malikanenin yakınındaki bir mavnaya ve havalimanına yerleştirilen sistemler görüntülendi.

Trump'ın malikanesinde neler oluyor? 4 Kasım öncesinde evinde füze sistemleri ortaya çıktı

ABD ORDUSU DOĞRULADI

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), sistemlerin ABD Gizli Servisi'nin talebi üzerine konuşlandırıldığını doğruladı.

NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığından (USNORTHCOM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Gizli Servisi'nin talebi üzerine ve NORAD ile USNORTHCOM'un yetkileri kapsamında, Mar-a-Lago ve çevresine karadan havaya hava savunma unsurları ile insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri konuşlandırıldı. Bu unsurlar, korumayı artırmak amacıyla ilave bir teknoloji katmanı sağlıyor. Operasyonel güvenlik nedeniyle daha fazla ayrıntı paylaşamıyoruz."

Trump'ın malikanesinde neler oluyor? 4 Kasım öncesinde evinde füze sistemleri ortaya çıktı

GİZLİ SERVİS'TEN YÜKSEK TEHDİT AÇIKLAMASI

ABD Gizli Servisi de savunma sistemlerinin kendi talebi üzerine bölgeye yerleştirildiğini açıkladı.

Kurum, yüksek tehdit ortamında faaliyet yürüttüğünü belirterek koruma operasyonlarında yeni teknolojilerin kullanılmasına devam edildiğini bildirdi.

Açıklamada, NORAD ve ABD Kuzey Komutanlığının koruma faaliyetlerini desteklemek amacıyla insansız hava araçlarına karşı savunma kapasitesi sağladığı ifade edildi.

Trumpın malikanesinde neler oluyor? 4 Kasım öncesinde evinde füze sistemleri ortaya çıktı

FÜZE SİSTEMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki savunma sistemleri yerel medya kuruluşlarının kameralarına yansıdı.

Mar-a-Lago açıklarındaki bir mavnada ve yakındaki havalimanında bulunan sistemlerin görüntüleri yayımlandı. Ayrıca 24 Ekim'de çekilen fotoğraflarda da füze platformlarının bulunduğu görüldü.

Trump'ın malikanesinde neler oluyor? 4 Kasım öncesinde evinde füze sistemleri ortaya çıktı

STINGER FÜZELERİ TAŞIYAN SİSTEMLER OLABİLİR

Görüntülerdeki füze platformlarının ABD ordusunun kullandığı Avenger Hava Savunma Sistemi olabileceği tahmin ediliyor.

Trump'ın malikanesinde neler oluyor? 4 Kasım öncesinde evinde füze sistemleri ortaya çıktı

Boeing tarafından geliştirilen Avenger, özellikle alçaktan uçan hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı.

Sistem, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar gibi tehditlere karşı görev yapabiliyor. Her platform sekiz adet FIM-92 Stinger güdümlü füze taşıyabiliyor.

Ancak Mar-a-Lago çevresine konuşlandırılan platformların kesin modeline ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın malikanesinde neler oluyor? 4 Kasım öncesinde evinde füze sistemleri ortaya çıktı

MALİKANE ÇEVRESİNDE HAVA SAHASI İHLALİ İDDİASI

Sosyal medyada, savunma sistemlerinin Mar-a-Lago çevresinde 60'tan fazla hava sahası ihlali yaşanmasının ardından konuşlandırıldığı öne sürüldü.

Ancak ABD makamlarının açıklamalarında bu sayı doğrulanmadı.

Yetkililer, konuşlandırmanın Gizli Servis'in talebi üzerine gerçekleştirildiğini teyit ederken kararın arkasındaki belirli tehditlere ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

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