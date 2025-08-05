Trump’tan 24 saatlik gözdağı: Tarifeler artacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın “en yüksek gümrük tarifesine sahip ülke” olduğunu söyleyerek, Rusya’dan aldığı petrol nedeniyle bu ülkeye yönelik tarifelerin artırılacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu CNBC'de yaptığı açıklamada, “Hindistan’a uygulanan tarifeleri önümüzdeki 24 saat içinde önemli ölçüde artıracağım” ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşına dolaylı bir atıfta bulunan Trump, enerji piyasalarındaki fiyatların savaşla bağlantılı olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Eğer enerji fiyatları düşerse, Putin insanları öldürmeyi bırakacak.”

ÇİN'LE ANLAŞMA YAKIN

Trump aynı konuşmasında Çin ile ilişkilerine de değindi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi ilişkileri" olduğunu belirten Trump, “Muhtemelen yıl bitmeden bir anlaşma yaparsak bir toplantı gerçekleştireceğim... Ama bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin, ABD'ye çok bağımlı” dedi.

"NATO LİDERLERİ İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPAR"

NATO ile ilgili konuşan Trump, “NATO liderleri istediğim her şeyi yapar” şeklinde yorum yaptı.

2028 SEÇİMLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ayrıca Trump, bir daha aday olup olmayacağına ilişkin soruya dikkat çeken bir cevap verdi:

“Muhtemelen yeniden aday olmayacağım.”

İSVİÇRE BAŞBAKANI NAZİKTİ AMA DİNLEMEK İSTEMEDİ

Trump, CNBC’ye verdiği röportajda İsviçre Başbakanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Geçen gün İsviçre ile bir şey yaptım. Başbakanıyla konuştum. Kadın nazikti ama dinlemek istemedi."

YENİ TARİFELER AÇIKLANDI: 68 ÜLKE VE AB LİSTEDE

Başkan Trump geçtiğimiz hafta, ABD’ye ihracat yapan 68 ülke ve 27 üyeli Avrupa Birliği’ne yönelik yeni gümrük tarifelerini içeren kararnameyi imzaladı.

Kararnamede yer alan vergi oranları %15 ile %41 arasında değişiyor. Bu oranlar ülkelere göre farklılık gösterirken, listede yer almayan ülkelere %10 oranında genel gümrük vergisi uygulanacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN VERGİ ORANI YÜKSELDİ

Yeni listeye göre Türkiye, %15 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.