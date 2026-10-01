ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği kapsamlı röportajda İran savaşından İsrail'e, Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya ve yapay zekaya kadar gündemdeki birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik saldırıların artırılabileceğinin sinyalini veren Trump, "Çok fazla silahımız var" dedi. İran'ın "yok edilmesine" ilişkin soruya da cevap veren ABD Başkanı, "İran'ı yok ederek dünyada barışı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Netanyahu'yu hafife almayacağını söylerken, "Ben başkan olmasaydım Suudi Arabistan ve İsrail şu anda burada olmazdı" iddiasında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılardan İsrail ve Suudi Arabistan'ın geleceğine, Ukrayna savaşından ABD'nin silah stoklarına kadar peş peşe açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik bombardımanın artırılabileceğinin sinyalini veren Trump, "Çok fazla silahımız var" derken, Tahran yönetimine ilişkin sözlerini daha da ileri taşıyarak "İran'ı yok ederek dünyada barışı sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan TIME'a olay sözler! "Yok ederek dünyada barışı sağlayabiliriz"

Beyaz Saray'da TIME dergisinin Kıdemli Siyaset Muhabiri Eric Cortellessa ve Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs'ın sorularını cevaplayan Trump'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"DAHA İLERİ GİTMEK İSTEDİM"

Trump'a İran savaşının başlangıçta öngörülen yaklaşık 6-8 haftalık sürenin aksine yedinci aya girmesinin nedeni soruldu.

Trump, "Sadece daha ileri gitmek istediğim için. Onları etkisiz hale getirdim. O zaman durabilirdim ama daha ileri gitmek istedim" dedi.

Trump'tan TIME'a olay sözler! "Yok ederek dünyada barışı sağlayabiliriz"

ABD Başkanı ayrıca İran'ın nükleer kapasitesinin yanı sıra donanmasını ve hava kuvvetlerini de yok ettiklerini öne sürdü. İran ekonomisinin kötü durumda olduğunu savunan Trump, Tahran'ın bir anlaşma yapmak istediğini ancak kendisinin "gerçek bir anlaşma" istediğini söyledi.

Trump'tan TIME'a olay sözler! "Yok ederek dünyada barışı sağlayabiliriz"

İRAN'A BOMBARDIMANI ARTIRMA SİNYALİ

Ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanın artırılması ihtimaline "Mümkün" cevabını veren Trump, ABD'nin silah stoklarına ilişkin şunları söyledi:

"Bombardımanı artırmak mümkün. Çok fazla silahımız var. Son altı aydır stok yapıyoruz.

"BIDEN UKRAYNA'YA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT VERDİ"

Biden, Ukrayna'ya çok büyük miktarlarda silah ve mühimmat verdi. Bizim harcadığımızdan çok daha fazla. Ancak biz şu anda çok iyi durumdayız. Aynı zamanda büyük miktarlarda stok yapıyoruz ve üretiyoruz. Bunları saklıyoruz. Bunları diğerlerine, yani müttefiklerimize vereceğiz."

7 EKİM UYARISI

Trump'a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarından önce Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından muhtemel bir saldırıya karşı uyarıldığı yönündeki haberler soruldu. ABD Başkanı, "Bugün ilk kez duyuyorum. Sanmıyorum. Eğer bilseydi kesinlikle bir şeyler yapardı." diye cevap verdi.

"NETANYAHU'YU HAFİFE ALMAM"

Trump'a, İsrail'deki seçimlerde muhalefetin önde gelen isimlerinden Gadi Eisenkot'un kazanması halinde ABD'nin kendisiyle Netanyahu'dan daha iyi çalışıp çalışamayacağı sorusu da yöneltildi.

Trump, "Onun hakkında kötü şeyler duymuyorum. Pek çok insan Netanyahu'yu defalarca 'bitirilmiş' ilan etti, tıpkı beni defalarca 'bitirilmiş' ilan etmeleri gibi. Ben Netanyahu'yu hafife almam." şeklinde yorum yaptı.

Trump'tan TIME'a olay sözler! "Yok ederek dünyada barışı sağlayabiliriz"

"BEN OLMASAYDIM SUUDİ ARABİSTAN VE İSRAİL OLMAZDI"

Suudi Arabistan ile ilişkilerine de değinen Trump, Riyad yönetimini koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan şu anda burada olmazdı. Aynı şekilde İsrail de olmazdı. Onlar yeryüzünden silinip giderlerdi."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Trump, "Veliaht Prensi seviyorum. İlişkim çok iyi. Ama unutmayın, eğer ben burada olmasaydım bir Suudi Arabistan olmazdı, bir İsrail olmazdı. Başka çeşitli ülkeler de olmazdı." dedi.

"ZEKAM ÇOK YÜKSEK"

Yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinden söz eden Trump, kendi zeka seviyesine ilişkin de konuştu:

"Benim IQ'm çok yüksek. En yüksek benimki. Her şey yolunda."

Trump'tan TIME'a olay sözler! "Yok ederek dünyada barışı sağlayabiliriz"

MAMDANI: "ONU BEĞENİYORUM AMA POLİTİKALARI ÇOK SAÇMA

Trump, New York siyasetinin öne çıkan isimlerinden Zohran Mamdani ve politikalarına ilişkin şunları söyledi:

"Onu beğeniyorum, bence harika bir insan ancak politikalarının çok saçma olduğunu düşünüyorum. Zengin insanların gitmesine izin veremezsiniz. On binlerce kişiyi istihdam eden şirketlerin Florida veya Teksas'a gitmesine izin veremezsiniz.

Bu tür şirketlerle mücadele etmeniz gerekiyor, onları korumak için savaşmanız gerekiyor. Ve kimse bunu yapmıyor. Daha önce böyle bir şey görmedim. Ama onu beğeniyorum, ancak politikalarının iyi olmadığını düşünüyorum."

YÖNETİMİNDEKİ İSİMLERE AF

Görev süresi sona ermeden önce yönetimindeki bazı isimlere af çıkarıp çıkarmayacağı sorulan Trump, "Evet, elbette, bunu yapabilirim. Uykucu Joe Biden herkese af çıkardı." dedi.

İSVİÇRE'YE SAAT ÇIKIŞI

Diğer yandan ABD'nin diğer ülkelerle ticari ilişkilerinden söz eden Trump, İsviçre'yi saat ticareti üzerinden örnek gösterdi:

"Eğer İsviçre'ye, 'Üzgünüm, İsviçre'nin saatlerini almak için her yıl 40 milyar dolar kaybetmek istemiyorum' deseydim, biz sadece 40 milyar dolar kazanırdık."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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