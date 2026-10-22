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Türk Deniz Kuvvetleri Arnavutluk'ta rüzgar gibi esti: Neptune Strike 2026

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından NATO'nun üst düzey artırılmış teyakkuz faaliyeti olan Neptune Strike 2026 (NEST 26-4) tatbikatı paylaşıldı.

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Ali Tüfekçi
ALİ TÜFEKÇİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun üst düzey artırılmış teyakkuz faaliyeti olan Neptune Strike 2026 (NEST 26-4) tatbikatına Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla katılım sağlandığını duyurdu.

Kuzey Denizi, Adriyatik ve İyon Denizi’nde icra edilen tatbikat kapsamında, Arnavutluk'un Avlonya kentinde bulunan Paşa Liman Deniz Üssü ve açıklarında düzenlendi.

TÜRKİYE'NİN TATBİKATTAKİ GÖREV GRUBU

TCG Anadolu (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi)

TCG Gaziantep (Fırkateyn)

TCG Gür (Denizaltı)

3 adet Bayraktar TB3 SİHA

1 Tabur Çıkarma Kuvveti (Amfibi Deniz Piyadeleri)

Türk Deniz Kuvvetleri Arnavutluk'ta rüzgar gibi esti: Neptune Strike 2026
Başlık ResmiTürk Deniz Kuvvetleri Arnavutluk'ta rüzgar gibi esti: Neptune Strike 2026

Toplam 17 müttefik ülkeden 20'den fazla savaş gemisi, 40 uçak ve yaklaşık 52 koordineli faaliyet icra edildi.

TCG Anadolu, müttefik deniz unsurlarıyla ortak amfibi harekât yeteneklerini sergilerken Bayraktar TB3 SİHA'lar da görev grubundaki yerini aldı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi ve Türk-Arnavut askeri yetkililer TCG Anadolu’yu ziyaret ederek tatbikat ve amfibi capabilities hakkında bilgi aldılar.

Türk Deniz Kuvvetleri Arnavutluk'ta rüzgar gibi esti: Neptune Strike 2026
Başlık ResmiTürk Deniz Kuvvetleri Arnavutluk'ta rüzgar gibi esti: Neptune Strike 2026

Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci ordusu olarak İttifak’ın güney, doğu ve deniz kanatlarındaki kritik sorumlulukları üstleniyor.

Daimi NATO Görev Gruplarına (SNMG, SNMCMG) komuta düzeyinde ve platform ölçeğinde düzenli katılım sağlanarak hem Türkiye'nin bölgesel yetki alanı korunuyor hem de barış ve caydırıcılığa doğrudan katkı veriliyor.

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