Türkiye–Ermenistan arasında yeni köprü: Sınırları açmaya hazırız!

Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye ile normalleşme sürecinin özel temsilcisi Ruben Rubinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması sürecinde gecikmeye neden olacak herhangi bir engel görmediklerini söyledi.

Rubinyan, Erivan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Türk mevkidaşı Büyükelçi Serdar Kılıç ile bir araya gelmeyi planladığını belirtti. Görüşmenin yeri ve tarihi hakkında bilgi vermeyen Rubinyan, “Gündemimiz, normalleşme sürecine ilişkin tüm başlıkları kapsıyor” dedi.

"YARIN BİLE SINIRLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

Ermenistan tarafının süreçte herhangi bir ön şart öne sürmediğini vurgulayan Rubinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu süreci geciktirmesi için hiçbir neden görmüyorum. En azından Ermenistan tarafında engel ya da tereddüt yok. Yarın bile sınırları açmaya ve diplomatik ilişkileri kurmaya hazırız"

Rubinyan ayrıca, kısa süre önce Pakistan ile diplomatik ilişkiler kurduklarını, bu adımı “önemli bir gelişme” olarak değerlendirdiklerini ve benzer bir adımın Türkiye ile de atılmasını umut ettiklerini kaydetti.

"SİYASİ İRADE VARSA SÜREÇ HIZLI İLERLER"

“Bizim tarafımızda bu irade kesinlikle var” diyen Rubinyan, siyasi irade olması halinde sürecin kısa sürede büyük sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

ÖN ŞART İDDİALARINI REDDETTİ

Türkiye’nin son temaslarda yeni ön koşullar öne sürdüğü yönündeki iddiaları da reddeden Rubinyan, “Sürecin ön koşulsuz ilerlediğini defalarca belirttik” dedi.

WASHİNGTON DEKLARASYONU SÜRECE KATKI SAĞLAYABİLİR

Rubinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakın dönemde imzalanan Washington Deklarasyonu'nun, bölge genelinde olumlu etkiler oluşturabileceği ve Türkiye ile normalleşme sürecine de ivme kazandırabileceğini söyledi.

Daha önce üzerinde mutabakata varılan üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerinin sınırı geçmesine izin veren anlaşmanın henüz uygulanmadığını belirten Rubinyan, “Bizim tarafımızdan kaynaklı olsun ya da olmasın, uygulamaya geçmedi. Ancak bu adımın atılacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.