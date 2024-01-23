Türkiye Orta Doğu'daki varlığını koruyor: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi

23 Ocak 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:39

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Malik ile bir araya geldi.

KALIN, IRAK DEVLET RİCALİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının görüşüldüğü görüşmede Reşit, terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.

SİYASİ AKTÖRLERLE ÜST DÜZEY TEMASLAR

Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi.

Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi.

ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti.

Görüşmede, Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge ülkelerini Filistin halkına destek vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.